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Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной АЭС Фукусима в море

Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной АЭС Фукусима в море

Киев • УНН

 • 770896 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В четверг Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной электростанции Фукусима-1 в море, и этот процесс может занять 30 лет, пишет УНН с ссылкой на Kyodo.

Детали

На этой неделе правительство Японии объявило, что начнет сбрасывать воду, которая использовалась для охлаждения расплавленного ядерного топлива на станции Фукусима – 1 в море. Как сообщается, вода была очищена с помощью передовой системы обработки жидкости, способной удалять большинство радионуклидов, кроме трития.

Сброс воды уже начался, ожидается, что этот процесс продлится около 30 лет или более.

«Правительство возьмет на себя полную ответственность, даже если это займет десятилетия», - пообещал премьер-министр страны Фумио Кисида в начале недели.

Шинсуке Яманака, председатель Японского агентства по ядерному регулированию, заявил, что этот выброс является "значительным шагом вперед" на пути к выводу из эксплуатации электростанции "Фукусима-1". Резервуары, установленные на Фукусимском комплексе, которые сейчас содержат около 1,34 миллиона тонн очищенной воды, и могут достичь предела своей емкости уже в 2024 году, если оператор станции не инициирует сброс воды.

Вода будет разбавлена морской водой до 40% концентрации, разрешенной японскими стандартами безопасности, перед тем, как ее сбросят через подводный туннель в 1 километре от АЭС.

Незадолго до начала сброса воды Tokyo Electric Power Company объявила, что измерила максимальную концентрацию трития в разбавленной воде на уровне 63 беккерелей на литр, что намного ниже предельного предела в 1500 беккерелей.

Добавим

В июле Международное агентство по атомной энергии пришло к выводу, что план сброса соответствует мировым стандартам безопасности и будет иметь "незначительное" воздействие на людей и окружающую среду, что побудило правительство Японии приступить к реализации плана утилизации воды, решение о котором было принято в 2021 году.

Правительство Южной Кореи заявило, что уважает результаты рассмотрения МАГАТЭ, но не будет одобрять или поддерживать сброс воды ввиду сохраняющейся обеспокоенности общественности. МАГАТЭ заявило, что будет регулярно информировать Южную Корею о сбросе очищенной воды в соответствии с соглашением, которое подчеркивает важность прозрачности для решения проблем, вызывающих обеспокоенность общественности в стране.

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Китай выступает против этого плана и ввел сплошное радиационное тестирование японских морепродуктов, очевидно, пытаясь убедить Токио не осуществлять сброс воды.

В четверг власти Гонконга ввели ограничения на импорт морепродуктов из 10 японских префектур, включая Фукусиму и Токио. Помимо японской рыбной промышленности, группа рыбаков на Филиппинах также выразила обеспокоенность по поводу сброса воды.

Японское агентство по вопросам рыболовства будет контролировать уровень концентрации радиоактивных материалов в рыбе, выловленной в 10-километровом радиусе от электростанции. Ожидается, что первые результаты будут опубликованы на сайте агентства не раньше субботы, сообщает агентство.

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