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Група експертів відвідає Японію під час підготовки до скидання радіактивної води на АЕС Фукусіма

Група експертів відвідає Японію під час підготовки до скидання радіактивної води на АЕС Фукусіма

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Офіційні особи Японії та Сеула обговорюють візит південнокорейських експертів на АЕС Фукусіма до того, як на ній розпочнеться спірне скидання очищеної, але радіоактивної води у море. Безпека води є основним каменем спотикання. Про це УНН інформує посилаючись на Associated Press.

Деталі

Обговорення проходили в п'ятницю в Сеулі та онлайн, і очікується, що японський уряд надасть оновлену інформацію про стан зруйнованої цунамі атомної електростанції Фукусіма. Чиновники готуються спустити воду, заявляючи, що це є неминучим кроком у процесі виведення з експлуатації.

Уряд та оператор електростанції, Tokyo Electric Power Company Holdings, кажуть, що спуск розпочнеться навесні або влітку, і на його завершення підуть десятиліття.

Сеул хоче направити близько 20 урядових експертів для відвідування АЕС Фукусіма 23-24 травня, хоча фактичний розмір групи буде визначено після переговорів з Японією.

Візит на завод спрямований на перевірку безпеки всього процесу скидання в океан, включаючи водоочисні споруди Японії, їхню роботу та технології для вимірювання рівня забруднення очищеної води.

Японські офіційні особи заявили, що відвідування підприємства корейською делегацією не є інспекцією і не включає оцінку безпеки, аналіз або оцінку плану скидання води.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив у четвер, що візит не вплине на терміни запланованого скидання води, і що Японія продовжує давати роз'яснення щодо заходів безпеки, щоб допомогти зрозуміти ситуацію.

Контекст

Сильний землетрус та цунамі у 2011 році зруйнували системи охолодження АЕС Фукусіма, внаслідок чого три реактори розплавилися, що призвело до викиду великої кількості радіації. Вода, що використовується для охолодження трьох пошкоджених активних зон реакторів, які залишаються високорадіоактивними, просочується в підвали будівель реакторів і збирається, обробляється і зберігається приблизно в 1000 резервуарів, які нині покривають більшу частину станції.

Уряд та електроенергетична компанія TEPCO заявляють, що резервуари мають бути зняті, щоб звільнити місце для будівництва об'єктів для виведення станції з експлуатації та звести до мінімуму ризик витоків у разі іншої великої катастрофи. Очікується, що до весни 2024 року ємність резервуарів досягне 1,37 млн тонн.

Японські офіційні особи заявляють, що вода буде безпечно відфільтрована до рівнів, нижчих за допустимі для скидання відповідно до міжнародних стандартів, і додатково розбавлена великою кількістю морської води перед спуском, що зробить її нешкідливою для здоров'я людини або морського життя.

План зіткнувся із запеклими протестами місцевих рибальських громад, стурбованих безпекою та репутаційними збитками. Сусідні країни, включаючи Південну Корею, Китай та країни островів Тихого океану, також висловили занепокоєння щодо безпеки. Південна Корея та Китай забороняють імпорт продуктів харчування з Фукусіми та описують воду як «забруднену», а не «очищену», незважаючи на неодноразові протести японського уряду.

Деякі вчені кажуть, що вплив тривалого впливу низьких доз тритію та інших радіонуклідів на навколишнє середовище та людину досі невідомий, і викид слід відкласти.

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