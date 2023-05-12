Группа экспертов посетит Японию во время подготовки к сбросу радиактивной воды на АЭС Фукусима

Детали

Обсуждения проходили в пятницу в Сеуле и онлайн, и ожидается, что японское правительство предоставит обновленную информацию о состоянии разрушенной цунами атомной электростанции Фукусима. Чиновники готовятся спустить воду, заявляя, что это является неизбежным шагом в процессе вывода из эксплуатации.

Правительство и оператор электростанции, Tokyo Electric Power Company Holdings, говорят, что спуск начнется весной или летом, и на его завершение уйдут десятилетия.

Сеул хочет направить около 20 правительственных экспертов для посещения АЭС Фукусима 23-24 мая, хотя фактический размер группы будет определен после переговоров с Японией.

Визит на завод направлен на проверку безопасности всего процесса сброса в океан, включая водоочистные сооружения Японии, их работу и технологии для измерения уровня загрязнения очищенной воды.

Японские официальные лица заявили, что посещение предприятия корейской делегацией не является инспекцией и не включает оценку безопасности, анализ или оценку плана сброса воды.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил в четверг, что визит не повлияет на сроки запланированного сброса воды, и что Япония продолжает давать разъяснения по мерам безопасности, чтобы помочь понять ситуацию.

Контекст

Сильное землетрясение и цунами в 2011 году разрушили системы охлаждения АЭС Фукусима, в результате чего три реактора расплавились, что привело к выбросу большого количества радиации. Вода, используемая для охлаждения трех поврежденных активных зон реакторов, которые остаются высокорадиоактивными, просачивается в подвалы зданий реакторов и собирается, обрабатывается и хранится примерно в 1000 резервуаров, которые в настоящее время покрывают большую часть станции.

Правительство и электроэнергетическая компания TEPCO заявляют, что резервуары должны быть сняты, чтобы освободить место для строительства объектов для вывода станции из эксплуатации и свести к минимуму риск утечек в случае другой крупной катастрофы. Ожидается, что к весне 2024 года емкость резервуаров достигнет 1,37 млн тонн.

Японские официальные лица заявляют, что вода будет безопасно отфильтрована до уровней ниже допустимых для сброса в соответствии с международными стандартами, и дополнительно разбавлена большим количеством морской воды перед спуском, что сделает ее безвредной для здоровья человека или морской жизни.

План столкнулся с ожесточенными протестами местных рыболовных сообществ, обеспокоенных безопасностью и репутационным ущербом. Соседние страны, включая Южную Корею, Китай и страны Тихоокеанских островов, также выразили обеспокоенность по поводу безопасности. Южная Корея и Китай запрещают импорт продуктов питания из Фукусимы и описывают воду как «загрязненную», а не «очищенную», несмотря на неоднократные протесты японского правительства.

Некоторые ученые говорят, что влияние длительного воздействия низких доз трития и других радионуклидов на окружающую среду и человека до сих пор неизвестно, и выброс следует отложить.