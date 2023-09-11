В Японії завершили перший етап скидання очищеної води з "Фукусіми-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Оператор пошкодженої японської АЕС «Фукусіма-1», токійська електроенергетична компанія TEPCO, оголосила про завершення першого етапу скидання в океан очищеної від радіоактивних елементів води з АЕС. Про це повідомляє NHK, інформує УНН.
Деталі
Токійська електроенергетична компанія оголосила, що перший етап скидання води зі зруйнованої АЕС в Тихий океан завершився після полудня в понеділок, 11 вересня.
Починаючи з 24 серпня, компанія щодня скидала в океан близько 460 тонн очищеної води, розбавляючи її великою кількістю морської води.
TEPCO заявляє, що в першому етапі було скинуто 7800 тонн очищеної води, як і було заплановано, що еквівалентно 10 повним резервуарам, у яких на майданчику АЕС зберігається забруднена радіоактивними елементами вода.
Аналіз проб води, взятих з моря в радіусі 3 кілометрів від станції, показав максимальну концентрацію тритію в 10 беккерелів на літр. Це набагато нижче 700 беккерелів на літр, рівня, встановленого комунальним підприємством для призупинення викидів.
TEPCO заявляє, що витратить близько трьох тижнів на перевірку скидних споруд і розпочне другий етап, коли підготовчі роботи будуть завершені.
Всього в компанії планують провести чотири етапи скидання води до березня 2024 року.. Загалом буде скинуто 31 200 тонн води, що еквівалентно приблизно 40 повним цистернам.
Нагадаємо
24 серпня Японія почала скидати воду зі зруйнованої АЕС Фукусіма в Тихий океан, що викликало протести в Японії та сусідніх країнах, а також спонукало Китай заборонити імпорт водних продуктів з Японії.
27 серпня Міністерство охорони навколишнього середовища Японії в неділю заявило, що тести морської води поблизу атомної електростанції Фукусіма не виявили жодної радіоактивності.