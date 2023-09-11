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В Японии завершили первый этап сброса очищенной воды с "Фукусимы-1"

В Японии завершили первый этап сброса очищенной воды с "Фукусимы-1"

Киев • УНН

 • 241481 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Оператор поврежденной японской АЭС «Фукусима-1», токийская электроэнергетическая компания TEPCO, объявила о завершении первого этапа сброса в океан очищенной от радиоактивных элементов воды с АЭС. Об этом сообщает NHK, информирует УНН.

Детали

Токийская электроэнергетическая компания объявила, что первый этап сброса воды с разрушенной АЭС в Тихий океан завершился после полудня в понедельник, 11 сентября.

Начиная с 24 августа, компания ежедневно сбрасывала в океан около 460 тонн очищенной воды, разбавляя ее большим количеством морской воды.

TEPCO заявляет, что в первом этапе было сброшено 7800 тонн очищенной воды, как и было запланировано, что эквивалентно 10 полным резервуарам, в которых на площадке АЭС хранится загрязненная радиоактивными элементами вода.

Анализ проб воды, взятых из моря в радиусе 3 километров от станции, показал максимальную концентрацию трития в 10 беккерелей на литр. Это намного ниже 700 беккерелей на литр, уровня, установленного коммунальным предприятием для приостановления выбросов.

TEPCO заявляет, что потратит около трех недель на проверку сбросных сооружений и начнет второй этап, когда подготовительные работы будут завершены.

Всего в компании планируют провести четыре этапа сброса воды до марта 2024 года. Всего будет сброшено 31 200 тонн воды, что эквивалентно примерно 40 полным цистернам.

Напомним

24 августа Япония начала сбрасывать воду с разрушенной АЭС Фукусима в Тихий океан, что вызвало протесты в Японии и соседних странах, а также побудило Китай запретить импорт водных продуктов из Японии.

27 августа Министерство охраны окружающей среды Японии в воскресенье заявило, что тесты морской воды вблизи атомной электростанции Фукусима не выявили никакой радиоактивности.

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