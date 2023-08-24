Китай зупинив імпорт морепродуктів з Японії через скидання радіоактивної води з Фукусіми

ukru
29 березня, 17:57 • 272492 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362609 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301429 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336508 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301472 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220274 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204958 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164548 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535701 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175513 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79679 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83678 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51084 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53679 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56670 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392863 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535701 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569193 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566227 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205231 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362609 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175264 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166167 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137070 перегляди
Актуальне
Китай зупинив імпорт морепродуктів з Японії через скидання радіоактивної води з Фукусіми

Китай зупинив імпорт морепродуктів з Японії через скидання радіоактивної води з Фукусіми

Київ • УНН

 • 593266 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Китай заявив, що відсьогодні призупиняє імпорт морепродуктів японського виробництва. До рішення доєднався уряд Гонконгу, який до того ж заявив про посилення контролю над імпортом всіх продуктів харчування з Японії, передає УНН з посиланням на NBD.

Деталі

Сьогодні Головна митна адміністрація КНР оприлюднила повідомлення, що з метою всебічного запобігання ризику радіоактивного забруднення безпеки харчових продуктів, спричиненого скиданням у море радіоактивно забрудненої води з японської АЕС Фукусіма, захисту здоров'я китайських споживачів, вирішила всебічно призупинити імпорт морепродуктів японського виробництва. Зокрема водних тварин, що використовуються в якості продовольчої продукції, починаючи з 24 серпня 2023 року (включно).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японія почала скидати очищену радіоактивну воду зі зруйнованої АЕС Фукусіма в море

Зазначається, що рішення про безпеку імпортованих продуктів харчування, було прийнято відповідно до "Закону про безпеку харчових продуктів Китайської Народної Республіки", а також відповідних положень "Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів" Всесвітньої торговельної організації.

Доповнення

Водночас уряд  Гонконгу заявив про заборону імпорту морепродуктів з 10 префектур Японії. Крім того, Центр безпеки харчових продуктів посилить тестування імпорту харчових продуктів з Японії, для подвійного захисту. Департамент сільського господарства, рибальства та охорони природи зосередиться на дослідженнях рівня радіації місцевих морепродуктів, а Гонконгська обсерваторія закцентує на радіаційному моніторингу зразків морської води з акваторії Гонконгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС, Норвегія та Ісландія скасували обмеження на імпорт японської їжі після аварії на АЕС Фукусіма

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04