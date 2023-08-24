Китай зупинив імпорт морепродуктів з Японії через скидання радіоактивної води з Фукусіми
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Китай заявив, що відсьогодні призупиняє імпорт морепродуктів японського виробництва. До рішення доєднався уряд Гонконгу, який до того ж заявив про посилення контролю над імпортом всіх продуктів харчування з Японії, передає УНН з посиланням на NBD.
Деталі
Сьогодні Головна митна адміністрація КНР оприлюднила повідомлення, що з метою всебічного запобігання ризику радіоактивного забруднення безпеки харчових продуктів, спричиненого скиданням у море радіоактивно забрудненої води з японської АЕС Фукусіма, захисту здоров'я китайських споживачів, вирішила всебічно призупинити імпорт морепродуктів японського виробництва. Зокрема водних тварин, що використовуються в якості продовольчої продукції, починаючи з 24 серпня 2023 року (включно).
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Зазначається, що рішення про безпеку імпортованих продуктів харчування, було прийнято відповідно до "Закону про безпеку харчових продуктів Китайської Народної Республіки", а також відповідних положень "Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів" Всесвітньої торговельної організації.
Доповнення
Водночас уряд Гонконгу заявив про заборону імпорту морепродуктів з 10 префектур Японії. Крім того, Центр безпеки харчових продуктів посилить тестування імпорту харчових продуктів з Японії, для подвійного захисту. Департамент сільського господарства, рибальства та охорони природи зосередиться на дослідженнях рівня радіації місцевих морепродуктів, а Гонконгська обсерваторія закцентує на радіаційному моніторингу зразків морської води з акваторії Гонконгу.
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