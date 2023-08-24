Китай приостановил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса радиоактивной воды из Фукусимы

Детали

Сегодня Главная таможенная администрация КНР обнародовала сообщение, что в целях всестороннего предотвращения риска радиоактивного загрязнения безопасности пищевых продуктов, вызванного сбросом в море радиоактивно загрязненной воды с японской АЭС Фукусима, защиты здоровья китайских потребителей, решила всесторонне приостановить импорт морепродуктов японского производства. В частности, водных животных, используемых в качестве продовольственной продукции, начиная с 24 августа 2023 года (включительно).

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Отмечается, что решение о безопасности импортируемых продуктов питания было принято в соответствии с "Законом о безопасности пищевых продуктов Китайской Народной Республики", а также соответствующими положениями "Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер" Всемирной торговой организации.

Дополнение

В то же время правительство Гонконга заявило о запрете импорта морепродуктов из 10 префектур Японии. Кроме того, Центр безопасности пищевых продуктов усилит тестирование импорта пищевых продуктов из Японии для двойной защиты. Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы будет сосредоточен на исследованиях уровня радиации местных морепродуктов, а Гонконгская обсерватория акцентирует внимание на радиационном мониторинге образцов морской воды из акватории Гонконга.

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