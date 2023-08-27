Перевірка води біля Фукусіми: в Японії заявляють, що рівень радіації нижчий за допустимі норми
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство охорони навколишнього середовища Японії в неділю заявило, що тести морської води поблизу атомної електростанції Фукусіма не виявили жодної радіоактивності. Перевірку здійснили через кілька днів після скидання очищеної води, яка використовувалася для охолодження ядерних реакторів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Аналіз проб, проведений Міністерством охорони навколишнього середовища в 11 точках поблизу станції, показав, що концентрація радіоактивного ізотопу тритію була нижчою за нижню межу виявлення - від 7 до 8 беккерелів тритію на літр. Вони заявили, що морська вода "не матиме негативного впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище".
Міністерство публікуватиме результати тестів щотижня щонайменше протягом наступних трьох місяців, а потім перегляне терміни подальшого розкриття інформації.
Японське агентство рибальства в суботу заявило, що тести риби у водах навколо АЕС не виявили тритію.
Оператор станції Tokyo Electric Power Co в п'ятницю заявив, що морська вода поблизу станції містить менше 10 бекерелів тритію на літр, що нижче встановленого нею самою ліміту в 700 бекерелів і набагато нижче встановленого Всесвітньою організацією охорони здоров'я ліміту в 10 000 бекерелів для питної води. У неділю представники станції заявили, що не виявила жодних значних змін.
Нагадаємо
У четвер Японія почала скидати воду зі зруйнованої АЕС Фукусіма в Тихий океан, що викликало протести в Японії та сусідніх країнах, а також спонукало Китай заборонити імпорт водних продуктів з Японії.
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