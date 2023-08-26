росія сподівається збільшити експорт морепродуктів до Китаю після заборони імпорту з Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. росія сподівається збільшити експорт морепродуктів до Китаю після заборони Китаю на імпорт японських морепродуктів після викиду в море очищеної радіоактивної води з аварії АЕС Фукусіма. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Россільгоспнагляд заявив у липні, що росія є одним із найбільших постачальників морепродуктів до Китаю. 894 російським компаніям дозволено експортувати морепродукти.
У своїй заяві ввечері в п'ятницю россільгоспнагляд заявив, що прагне збільшити кількість експортерів.
"Ринок Китаю в цілому є перспективним для російської рибної продукції. Ми сподіваємося на збільшення кількості сертифікованих російських компаній і суден, обсягів продукції та її асортименту", - йдеться в повідомленні.
Щоб сприяти цьому, Россільгоспнагляд планує продовжити діалог з Китаєм з питань безпеки морепродуктів і завершити переговори з Китаєм щодо регулювання постачання російської морської продукції в країну, йдеться в повідомленні.
Доповнення
Китай уже заборонив імпорт деяких харчових продуктів з Японії, але повна заборона в четвер була викликана занепокоєнням з приводу ризику радіоактивного забруднення після початку випуску очищеної води.
Китай був пунктом призначення більше половини російського експорту водної продукції в період з січня по серпень, йдеться в повідомленні без наведення цифр, переважаючи минтай, оселедець, камбала, сардини, тріска і краб.
Минулого року росія експортувала 2,3 мільйона метричних тонн морської продукції на суму близько 6,1 мільярда доларів, що становить близько половини її загального вилову, при цьому Китай, Південна Корея та Японія є найбільшими імпортерами, за даними російського агентства рибного господарства.
Японія заявила, що критика з боку росії та Китаю не підтверджена науковими доказами, а рівень забруднення води буде нижчим за той, який вважається безпечним для пиття згідно зі стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Проте Россільгоспнагляд заявив, що посилив перевірку імпорту японських морепродуктів, хоча обсяги незначні.
Зазначається, що напрямок течій на російському Далекому Сході, де виловлюється близько 70% російських морепродуктів, "запобігтиме забрудненню" морських продуктів, виловлених російськими кораблями.
Ба більше, було посилено радіологічний контроль морепродуктів, виловлених у російських водах, які знаходяться відносно близько до Фукусіми.
Нагадаємо
Японська рибна промисловість потерпає від падіння цін після того, як уряд Китаю наклав заборону на морську продукцію країни у відповідь на рішення Японії скинути стічні води з атомної електростанції Фукусіма в Тихий океан.