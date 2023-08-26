россия надеется увеличить экспорт морепродуктов в Китай после запрета импорта из Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. россия надеется увеличить экспорт морепродуктов в Китай после запрета Китая на импорт японских морепродуктов после выброса в море очищенной радиоактивной воды из аварии АЭС Фукусима. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Россельхознадзор заявил в июле, что россия является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в Китай. 894 российским компаниям разрешено экспортировать морепродукты.
В своем заявлении вечером в пятницу россельхознадзор заявил, что стремится увеличить количество экспортеров.
"Рынок Китая в целом является перспективным для российской рыбной продукции. Мы надеемся на увеличение количества сертифицированных российских компаний и судов, объемов продукции и ее ассортимента", - говорится в сообщении.
Чтобы способствовать этому, Россельхознадзор планирует продолжить диалог с Китаем по вопросам безопасности морепродуктов и завершить переговоры с Китаем по регулированию поставок российской морской продукции в страну, говорится в сообщении.
Дополнение
Китай уже запретил импорт некоторых пищевых продуктов из Японии, но полный запрет в четверг был вызван беспокойством по поводу риска радиоактивного загрязнения после начала выпуска очищенной воды.
Китай был пунктом назначения более половины российского экспорта водной продукции в период с января по август, говорится в сообщении без приведения цифр, преобладая минтай, сельдь, камбала, сардины, треска и краб.
В прошлом году россия экспортировала 2,3 миллиона метрических тонн морской продукции на сумму около 6,1 миллиарда долларов, что составляет около половины ее общего вылова, при этом Китай, Южная Корея и Япония являются крупнейшими импортерами, по данным российского агентства рыбного хозяйства.
Япония заявила, что критика со стороны России и Китая не подтверждена научными доказательствами, а уровень загрязнения воды будет ниже того, который считается безопасным для питья согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения’.
Однако Россельхознадзор заявил, что ужесточил проверку импорта японских морепродуктов, хотя объемы незначительны.
Отмечается, что направление течений на российском Дальнем Востоке, где вылавливается около 70% российских морепродуктов, "предотвратит загрязнение" морских продуктов, выловленных российскими кораблями.
Более того, был усилен радиологический контроль морепродуктов, выловленных в российских водах, которые находятся относительно близко к Фукусиме.
Напомним
Японская рыбная промышленность страдает от падения цен после того, как правительство Китая наложило запрет на морскую продукцию страны в ответ на решение Японии сбросить сточные воды с атомной электростанции Фукусима в Тихий океан.