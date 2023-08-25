Рибна промисловість Японії почала падати після китайського ембарго на морепродукти

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Реакція Китаю на плани Японії зі зливання вод з атомної станції в океан відображає занепокоєння громадськості, попри те, що Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що злив води з АЕС Фукусіми відповідає світовим стандартам безпеки та матиме незначний вплив на людей і навколишнє середовище.

Ген Коморі, президент токійської торгової компанії Housen Co, що спеціалізується на рибній продукції, заявив, що тепер, коли експорт до Китаю припинено, компанія змушена перемикнути свою увагу на Європу, США та Південно-Східну Азію.

Експорт свіжої риби до Китаю вже почав скорочуватися в липні, коли Китай посилив стандарти інспекції, каже рибний аналітик Момоо Одайра. Але цього разу заморожена продукція та деякі продукти переробки також відрізані від величезного китайського ринку.

За його словами, в той час, коли рибна промисловість намагалася наростити експорт завдяки слабкій ієні, очікується, що повне ембарго матиме значний вплив.

"Продукція, яка експортувалася до Китаю, повинна бути реалізована на внутрішньому ринку або продана в інші країни, такі як Таїланд, В'єтнам і Сінгапур. Оскільки конкуренція в інших країнах посилюється, ціни на рибу, ймовірно, впадуть",- сказав він.

Китай вже заборонив імпорт продовольства з 10 префектур, включаючи Фукусіму, але розширив цей захід до повного ембарго після того, як цього тижня Tokyo Electric Power Co. почала скидати очищену воду з Фукусіми.

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі на прес-конференції після засідання уряду закликав Китай негайно зняти ембарго і заявив, що японський уряд повинен "серйозно розглянути питання про те, які заходи допомоги можуть бути вжиті" для рибалок.

Додамо

Китай є найбільшим ринком для японського експорту морепродуктів, який минулого року склав 600 мільйонів доларів, згідно з даними державної торгової статистики. Серед найпопулярніших продуктів - гребінці, тунець, морський їжак, морський окунь і морські огірки або намако.

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