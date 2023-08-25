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Рыбная промышленность Японии начала падать после китайского эмбарго на морепродукты

Рыбная промышленность Японии начала падать после китайского эмбарго на морепродукты

Киев • УНН

 • 618804 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Японская рыбная промышленность страдает от падения цен после того, как правительство Китая наложило запрет на морскую продукцию страны в ответ на решение Японии сбросить сточные воды с атомной электростанции Фукусима в Тихий океан. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Реакция Китая на планы Японии по сливу вод с атомной станции в океан отражает беспокойство общественности, несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии заявило, что слив воды с АЭС Фукусимы соответствует мировым стандартам безопасности и будет иметь незначительное влияние на людей и окружающую среду.

Ген Комори, президент токийской торговой компании Housen Co, специализирующейся на рыбной продукции, заявил, что теперь, когда экспорт в Китай прекращен, компания вынуждена переключить свое внимание на Европу, США и Юго-Восточную Азию.

Экспорт свежей рыбы в Китай уже начал сокращаться в июле, когда Китай ужесточил стандарты инспекции, говорит рыбный аналитик Момоо Одайра. Но на этот раз замороженная продукция и некоторые продукты переработки также отрезаны от огромного китайского рынка.

По его словам, в то время, когда рыбная промышленность пыталась нарастить экспорт благодаря слабой иене, ожидается, что полное эмбарго окажет значительное влияние.

"Продукция, которая экспортировалась в Китай, должна быть реализована на внутреннем рынке или продана в другие страны, такие как Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Поскольку конкуренция в других странах усиливается, цены на рыбу, вероятно, упадут",- сказал он.

Китай уже запретил импорт продовольствия из 10 префектур, включая Фукусиму, но расширил эту меру до полного эмбарго после того, как на этой неделе Tokyo Electric Power Co. начала сбрасывать очищенную воду из Фукусимы.

Министр финансов Японии Шуничи Сузуки на пресс-конференции после заседания правительства призвал Китай немедленно снять эмбарго и заявил, что японское правительство должно "серьезно рассмотреть вопрос о том, какие меры помощи могут быть приняты" для рыбаков.

Добавим

Китай является крупнейшим рынком для японского экспорта морепродуктов, который в прошлом году составил 600 миллионов долларов, согласно данным государственной торговой статистики. Среди самых популярных продуктов - гребешки, тунец, морской еж, морской окунь и морские огурцы или намако.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС, Норвегия и Исландия отменили ограничения на импорт японской еды после аварии на АЭС Фукусима

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