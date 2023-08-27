Проверка воды возле Фукусимы: в Японии заявляют, что уровень радиации ниже допустимых норм
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Министерство охраны окружающей среды Японии в воскресенье заявило, что тесты морской воды вблизи атомной электростанции Фукусима не выявили никакой радиоактивности. Проверку осуществили через несколько дней после сброса очищенной воды, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Анализ проб, проведенный Министерством охраны окружающей среды в 11 точках вблизи станции, показал, что концентрация радиоактивного изотопа трития была ниже нижнего предела обнаружения - от 7 до 8 беккерелей трития на литр. Они заявили, что морская вода "не будет иметь негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду".
Министерство будет публиковать результаты тестов еженедельно как минимум в течение следующих трех месяцев, а затем пересмотрит сроки дальнейшего раскрытия информации.
Японское агентство рыболовства в субботу заявило, что тесты рыбы в водах вокруг АЭС не обнаружили трития.
Оператор станции Tokyo Electric Power Co в пятницу заявил, что морская вода вблизи станции содержит менее 10 бэккерелей трития на литр, что ниже установленного ею самой лимита в 700 бэкерелей и намного ниже установленного Всемирной организацией здравоохранения лимита в 10 000 бэкерелей для питьевой воды. В воскресенье представители станции заявили, что не обнаружили никаких значительных изменений.
Напомним
В четверг Япония начала сбрасывать воду с разрушенной АЭС Фукусима в Тихий океан, что вызвало протесты в Японии и соседних странах, а также побудило Китай запретить импорт водных продуктов из Японии.
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