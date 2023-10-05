Япония начинает сброс второй партии очищенной воды с Фукусимы

Детали

На первом этапе компания заявила, что в общей сложности 7788 тонн очищенной воды, хранящейся в 10 резервуарах на территории завода, были безопасно разбавлены и сброшены без проблем.

По словам коммунального предприятия, во втором раунде в течение 17 дней будет выпущено примерно такое же количество воды. Очищенная вода, хранящаяся в более чем 1000 резервуарах, прошла фильтрацию для удаления всех радиоактивных элементов, за исключением трития, который находится на безопасных уровнях.

В целом ожидается, что выброс воды в Тихий океан продлится три десятилетия. Этот выброс знаменует собой важный шаг в процессе вывода из эксплуатации станции, которая потерпела тройную катастрофу после цунами в марте 2011 года.

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После объявления о первом сбросе Китай ввел запрет на импорт всех морепродуктов из Японии, сославшись на проблемы безопасности. Китай был ведущим рынком для японской сельскохозяйственной и морской продукции. В прошлом году Япония экспортировала морскую продукцию в Китай на сумму почти 600 миллионов долларов.

После первоначального выпуска воды Япония увидела немедленную негативную реакцию. Тысячи агрессивных телефонных звонков с китайских телефонных номеров были звонили предприятия, в школы и государственные учреждения по всей Японии — только столичное правительство Токио получило 34 300 таких звонков к концу августа.

Несмотря на запрет на импорт японских морепродуктов, китайские рыбацкие лодки, как сообщается, продолжают работать в тех же районах, что и японские суда.

Между тем Россия, на фоне напряженных отношений с Японией, рассматривает аналогичный шаг в отношении морепродуктов.

В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала Японию , заявив об отсутствии прозрачности и непредоставлении полного доступа к информации о сбросе воды.

Агентство по рыболовству выпускает почти ежедневные обновления с начала первого выпуска воды, чтобы противодействовать любым слухам о воздействии на окружающую среду, как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним

24 августа Япония начала сбрасывать воду с разрушенной АЭС Фукусима в Тихий океан, что вызвало протесты в Японии и соседних странах, а также побудило Китай запретить импорт водных продуктов из Японии.

27 августа Министерство окружающей среды Японии в воскресенье заявило, что испытания морской воды возле атомной электростанции Фукусима не выявили радиоактивности.