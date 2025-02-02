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Якщо мирна угода щодо України буде досягнута, вона має бути стійкою – Генсек НАТО

Якщо мирна угода щодо України буде досягнута, вона має бути стійкою – Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 38138 перегляди

Марк Рютте заявив, що мирна угода з рф має бути стійкою і унеможливити подальшу агресію. Генсек НАТО має секретний план щодо переговорів, але деталі не розголошує.

Мирна угода між Україною та рф має бути стійкою у разі її досягнення. Потрібно зробити так, щоб російський диктатор володимир путін ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild, передає УНН.

На запитання, чи можливий взагалі мир з росіянами в майбутньому й чи переговори з путіним вже ведуться, Рютте відповів:

Давайте не будемо наївними щодо путіна. Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи, ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України

Також Генсек прокоментував, як це має працювати.

Крок перший: ми маємо забезпечити Україні найкраще можливе становище. Ми повинні продовжувати підтримувати їх зброєю та навчати їх солдатів. І якщо вони хочуть колись домовитися про мир, їм доведеться посадити путіна за стіл переговорів. Але я не можу вам точно описати, як відбуватимуться ці обговорення. Я вже маю ідеї, як могла б виглядати ця композиція. Але ми не хочемо робити путіна розумнішим, ніж він уже є. Зробимо із цього невеликий секрет. Однозначний лише кінець: після цього путін більше ніколи не намагатиметься зробити щось подібне

- заявив Рютте.

Доповнення

Турецьке провладне видання Hürriyet заявляло, що очікується, що переговори розпочнуться у квітні-травні. Нібито спершу буде оголошено припинення вогню. Потім розпочнуться мирні переговори. Стверджувалося, що Туреччина може взяти на себе місію у процесі встановлення мирного столу, а президент Ердоган може відіграти посередницьку роль.

26 січня видання The Independent заявляло, що нібито президент США Трамп ставить мету завершити війну до весни.

Проте керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявляв, що наразі інформація, яка фігурує в медіа різних країн щодо дати перемовин між Україною та росією, не відповідає дійсності взагалі.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що починати будь-які перемовини без України буде програшем.

Зеленський, під час спілкування з італійською журналісткою Чечілією Салі наголосив, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримує швидке завершення російсько-української війни, втім саме путін цього навпаки не хоче.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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