Если мирное соглашение по Украине будет достигнуто, оно должно быть устойчивым - Генсек НАТО

Мирное соглашение между Украиной и РФ должно быть устойчивым в случае его достижения. Нужно сделать так, чтобы российский диктатор Владимир Путин никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild, передает УНН.

На вопрос, возможен ли вообще мир с россиянами в будущем и ведутся ли уже переговоры с Путиным, Рютте ответил:

Давайте не будем наивными в отношении путина. Стоит только посмотреть, что произошло в Буче. Поэтому, если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда, никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины

Также Генсек прокомментировал, как это должно работать.

Шаг первый: мы должны обеспечить Украине наилучшее возможное положение. Мы должны продолжать поддерживать их оружием и обучать их солдат. И если они хотят когда-то договориться о мире, им придется посадить Путина за стол переговоров. Но я не могу вам точно описать, как будут происходить эти обсуждения. У меня уже есть идеи, как могла бы выглядеть эта композиция. Но мы не хотим делать путина умнее, чем он уже есть. Сделаем из этого небольшой секрет. Однозначен только конец: после этого путин больше никогда не будет пытаться сделать что-то подобное - заявил Рютте.

Дополнение

Турецкое провластное издание Hürriyet заявляло, что ожидается, что переговоры начнутся в апреле-мае. Якобы сначала будет объявлено прекращение огня. Затем начнутся мирные переговоры. Утверждалось, что Турция может взять на себя миссию в процессе установления мирного стола, а президент Эрдоган может сыграть посредническую роль.

26 января издание The Independent заявляло, что якобы президент США Трамп ставит цель завершить войну до весны.

Однако руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко заявлял, что пока информация, которая фигурирует в медиа разных стран о дате переговоров между Украиной и Россией, не соответствует действительности вообще.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что начинать любые переговоры без Украины будет проигрышем.

Зеленский, во время общения с итальянской журналисткой Чечилией Сали отметил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддерживает быстрое завершение российско-украинской войны, впрочем именно путин этого наоборот не хочет.