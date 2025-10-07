Які проєкти представило МВС на Форумі "Країна безпечних громад": міністр Клименко розкрив деталі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв участь у Форумі "Країна безпечних громад": на даному заході йшлось про пріоритетні безпекові проєкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Очільник МВС наголосив, що безпека - це фундамент, на якому тримається стабільність, розвиток і добробут держави та її громадян. Під час форуму Клименко розповів про результати впровадження безпекових проєктів відомства:

проєкт "Поліцейський офіцер громади" охоплює 23 регіони країни;

проєкт "Офіцер-рятувальник громади" охоплює 98% громад, фахову підготовку пройшли майже 1870 офіцерів, з яких понад 1700 вже працюють на місцях. Вони ліквідували понад 21 600 пожеж, відреагували на понад 2 100 викликів щодо ідентифікації вибухонебезпечних предметів, ліквідовували майже 300 надзвичайних ситуацій;

у 13 регіонах працюють 24 евакуаційні групи Нацполіції "Білий Янгол" та 14 груп ДСНС "Фенікс". З початку року вони евакуювали понад 12 000 людей;

на сьогодні працюють 42 Центри безпеки та 19 000 підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони;

майже 1730 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах.

Також Ігор Клименко презентував аналітичну платформу "Екосистема безпеки громад". Доступ до неї матимуть голови територіальних громад.

Нагадаємо

Раніше у МВС України повідомляли, що понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже забезпечують безпеку в українських школах.