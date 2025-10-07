Какие проекты представило МВД на Форуме "Страна безопасных общин": министр Клименко раскрыл детали

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко принял участие в Форуме "Страна безопасных общин": на данном мероприятии речь шла о приоритетных проектах безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Подробности

Глава МВД подчеркнул, что безопасность - это фундамент, на котором держится стабильность, развитие и благосостояние государства и его граждан. Во время форума Клименко рассказал о результатах внедрения проектов безопасности ведомства:

проект "Полицейский офицер общины" охватывает 23 региона страны;

проект "Офицер-спасатель общины" охватывает 98% общин, профессиональную подготовку прошли почти 1870 офицеров, из которых более 1700 уже работают на местах. Они ликвидировали более 21 600 пожаров, отреагировали на более 2 100 вызовов по идентификации взрывоопасных предметов, ликвидировали почти 300 чрезвычайных ситуаций;

в 13 регионах работают 24 эвакуационные группы Нацполиции "Белый Ангел" и 14 групп ГСЧС "Феникс". С начала года они эвакуировали более 12 000 человек;

на сегодняшний день работают 42 Центра безопасности и 19 000 подразделений добровольной и местной пожарной охраны;

почти 1730 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах.

Также Игорь Клименко представил аналитическую платформу "Экосистема безопасности общин". Доступ к ней будут иметь главы территориальных общин.

Напомним

Ранее в МВД Украины сообщали, что более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности уже обеспечивают безопасность в украинских школах.