Які переваги кредитування дає новий закон "Про аграрні ноти" - Мінагро
Київ • УНН
Кабінет Міністрів пояснив, що новий закон "Про аграрні розписки" запроваджує електронні аграрні розписки як новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва в Україні, надаючи такі переваги, як простіший обіг, розширені можливості застави, гарантії надійності та збільшення доступу до кредитів для фермерів.
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 9266 "Про аграрні ноти". Він набере чинності з 1 січня 2025 року. Що таке "аграрні ноти", та які переваги вони дають у кредитуванні сільськогосподарського виробництва розповіли у пресслужбі Уряду, передає УНН.
Деталі
Ухвалений Закон запроваджує в Україні новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва - аграрні ноти. У Кабміні зауважили, що новий Закон не поширюється на відносини, що регулюються Законом "Про аграрні розписки". Традиційні паперові аграрні розписки також продовжать використовуватись.
У Кабміні переконані, що електронні аграрні ноти мають щонайменше шість переваг:
- Аграрна нота як неемісійний цінний папір є самостійним предметом обігу на ринках капіталу, відповідно кредитор зможе легко її продати та використати отримані гроші для подальшого кредитування аграріїв за новими електронними аграрними нотами.
- Впроваджений закон розширює як коло суб’єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських кооперативів, так і види застав: продукція тваринництва та первинної переробки.
- Електронні аграрні ноти спростять та зроблять дешевшими видачу, обіг та їхнє анулювання у порівнянні з традиційними паперовими розписками. Аграрії також зможуть самостійно видати електронну аграрну ноту з особистого е-кабінету в спеціально створеному Реєстрі аграрних нот, не сплачуючи гроші за послуги нотаріуса.
- Закон гарантуватиме надійність аграрної ноти. Якщо боржник не виконує зобов’язання за аграрною нотою, то кредитор може отримати виконавчий лист на відповідне стягнення, звернувшись до Реєстру аграрних нот.
- Ще однією перевагою документа є розширення, у порівнянні з традиційними паперовими аграрними розписками, можливих варіантів застави, в тому числі, можливість застави живих тварин та продуктів тваринного походження, продуктів їх первинної переробки, що створює умови для залучення ресурсів у тваринницькі господарства.
- Крім того, закон допоможе виробникам сільськогосподарської продукції отримати ширший доступ до кредитів, також збільшить коло кредиторів, здатних фінансувати агросектор, та зменшити витрати на отримання грошей.
Додатково
Напередодні Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 11063 "Про Державний аграрний реєстр". Документ вдосконалює механізм надання підтримки українським аграріям.
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