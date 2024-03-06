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Які переваги кредитування дає новий закон "Про аграрні ноти" - Мінагро

Київ • УНН

 • 55505 перегляди

Кабінет Міністрів пояснив, що новий закон "Про аграрні розписки" запроваджує електронні аграрні розписки як новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва в Україні, надаючи такі переваги, як простіший обіг, розширені можливості застави, гарантії надійності та збільшення доступу до кредитів для фермерів.

Які переваги кредитування дає новий закон "Про аграрні ноти" - Мінагро

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 9266 "Про аграрні ноти". Він набере чинності з 1 січня 2025 року. Що таке "аграрні ноти", та які переваги вони дають у кредитуванні сільськогосподарського виробництва розповіли у пресслужбі Уряду, передає УНН.

Деталі

Ухвалений Закон запроваджує в Україні новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва - аграрні ноти. У Кабміні зауважили, що новий Закон не поширюється на відносини, що регулюються Законом "Про аграрні розписки". Традиційні паперові аграрні розписки також продовжать використовуватись.

У Кабміні переконані, що електронні аграрні ноти мають щонайменше шість переваг:

  • Аграрна нота як неемісійний цінний папір є самостійним предметом обігу на ринках капіталу, відповідно кредитор зможе легко її продати та використати отримані гроші для подальшого кредитування аграріїв за новими електронними аграрними нотами.
  • Впроваджений закон розширює як коло суб’єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських кооперативів, так і види застав: продукція тваринництва та первинної переробки.
  • Електронні аграрні ноти спростять та зроблять дешевшими видачу, обіг та їхнє анулювання у порівнянні з традиційними паперовими розписками. Аграрії також зможуть самостійно видати електронну аграрну ноту з особистого е-кабінету в спеціально створеному Реєстрі аграрних нот, не сплачуючи гроші за послуги нотаріуса.
  • Закон гарантуватиме надійність аграрної ноти. Якщо боржник не виконує зобов’язання за аграрною нотою, то кредитор може отримати виконавчий лист на відповідне стягнення, звернувшись до Реєстру аграрних нот.
  • Ще однією перевагою документа є розширення, у порівнянні з традиційними паперовими аграрними розписками, можливих варіантів застави, в тому числі, можливість застави живих тварин та продуктів тваринного походження, продуктів їх первинної переробки, що створює умови для залучення ресурсів у тваринницькі господарства.
  • Крім того, закон допоможе виробникам сільськогосподарської продукції отримати ширший доступ до кредитів, також збільшить коло кредиторів, здатних фінансувати агросектор, та зменшити витрати на отримання грошей.

Додатково

Напередодні Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 11063 "Про Державний аграрний реєстр". Документ вдосконалює механізм надання підтримки українським аграріям.

Вимоги міжнародних партнерів: Зеленський підписав закони про реформу корпоративного управління й електронні аграрні розписки05.03.24, 21:25 • 32329 переглядiв

У межах підготовчої роботи з оцінки заявки України на членство в ЄС члени Комітету аграрної політики зустрілися з представниками Європейського Союзу. Було обговорено земельну реформу та важливі аспекти запровадження спільної аграрної політики ЄС.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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