Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 9266 "Об аграрных нотах". Он вступит в силу с 1 января 2025 года. Что такое "аграрные ноты", и какие преимущества они дают в кредитовании сельскохозяйственного производства рассказали в пресс-службе правительства, передает УНН.

Детали

Принятый Закон вводит в Украине новый финансовый инструмент для кредитования сельскохозяйственного производства - аграрные ноты. В Кабмине отметили, что новый Закон не распространяется на отношения, регулируемые Законом "Об аграрных расписках". Традиционные бумажные аграрные расписки также продолжат использоваться.

В Кабмине убеждены, что электронные аграрные ноты имеют по меньшей мере шесть преимуществ:

Аграрная нота как неэмиссионная ценная бумага является самостоятельным предметом обращения на рынках капитала, соответственно кредитор сможет легко ее продать и использовать полученные деньги для дальнейшего кредитования аграриев по новым электронным аграрным нотам.

Внедренный закон расширяет как круг субъектов, которые могут выдавать электронные аграрные расписки за счет сельскохозяйственных кооперативов, так и виды залогов: продукция животноводства и первичной переработки.

Электронные аграрные ноты упростят и сделают дешевле выдачу, оборот и их аннулирование по сравнению с традиционными бумажными расписками. Аграрии также смогут самостоятельно выдать электронную аграрную ноту из личного е-кабинета в специально созданном Реестре аграрных нот, не платя деньги за услуги нотариуса.

Закон будет гарантировать надежность аграрной ноты. Если должник не выполняет обязательства по аграрной ноте, то кредитор может получить исполнительный лист на соответствующее взыскание, обратившись в Реестр аграрных нот.

Еще одним преимуществом документа является расширение, по сравнению с традиционными бумажными аграрными расписками, возможных вариантов залога, в том числе, возможность залога живых животных и продуктов животного происхождения, продуктов их первичной переработки, что создает условия для привлечения ресурсов в животноводческие хозяйства.

Кроме того, закон поможет производителям сельскохозяйственной продукции получить более широкий доступ к кредитам, также увеличит круг кредиторов, способных финансировать агросектор, и уменьшит расходы на получение денег.

Дополнительно

Накануне Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 11063 "О Государственном аграрном реестре". Документ совершенствует механизм предоставления поддержки украинским аграриям.

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В рамках подготовительной работы по оценке заявки Украины на членство в ЕС члены Комитета аграрной политики встретились с представителями Европейского Союза. Были обсуждены земельная реформа и важные аспекты внедрения общей аграрной политики ЕС.