Профільний комітет провів зустріч з представниками ЄС, обговорили запровадження спільної аграрної політики
Київ • УНН
Українські законодавці обговорили земельну реформу та узгодження аграрної політики з ЄС під час зустрічі з європейськими чиновниками в рамках підготовки до оцінки членства України в ЄС.
У межах підготовчої роботи з оцінки заявки України на членство в ЄС члени Комітету аграрної політики зустрілися з представниками Європейського Союзу. Було обговорено земельну реформу та важливі аспекти запровадження спільної аграрної політики ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Деталі
В ході зустрічі було обговорено питання законодавчого процесу в частині наближення до норм ЄС та досягнення Комітету щодо земельної реформи, у сфері безпечності харчових продуктів, санітарного та фітосанітарного законодавства, розвитку сільських територій, а також важливі аспекти запровадження спільної аграрної політики ЄС
Повідомляється, що з моменту підписання Угоди Парламентом було прийнято важливі євроінтеграційні закони у сфері безпечності харчових продуктів, ветеринарної та фітосанітарної політики. Що і було відповідно оцінено у Звіті Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, а надалі й в Доповіді Єврокомісії щодо України у 2023 році.
Також учасники зустрічі обговорили питання подальшої відповідності української аграрної політики Спільній аграрній політиці (САП) Європейського Союзу та інші питання
Доповнення
Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко заявляв, що конкуренція українського та європейського агропромислових комплексів може стати основною проблемою членства України у Євросоюзі.