Профильный комитет провел встречу с представителями ЕС, обсудили введение общей аграрной политики
Киев • УНН
Украинские законодатели обсудили земельную реформу и согласование аграрной политики с ЕС во время встречи с европейскими чиновниками в рамках подготовки к оценке членства Украины в ЕС.
В рамках подготовительной работы по оценке заявки Украины на членство в ЕС члены Комитета аграрной политики встретились с представителями Европейского Союза. Была обсуждена земельная реформа и важные аспекты внедрения общей аграрной политики ЕС. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ВР.
Детали
В ходе встречи были обсуждены вопросы законодательного процесса в части приближения к нормам ЕС и достижения Комитета по земельной реформе, в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарного и фитосанитарного законодательства, развития сельских территорий, а также важные аспекты внедрения общей аграрной политики ЕС
Сообщается, что с момента подписания Соглашения Парламентом были приняты важные евроинтеграционные законы в сфере безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политики. Что и было соответственно оценено в Отчете Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, а в дальнейшем и в Докладе Еврокомиссии по Украине в 2023 году.
Также участники встречи обсудили вопросы дальнейшего соответствия украинской аграрной политики Общей аграрной политике (ОАП) Европейского Союза и другие вопросы
Дополнение
Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявлял, что конкуренция украинского и европейского агропромышленных комплексов может стать основной проблемой членства Украины в Евросоюзе.
Профильный комитет провел встречу с представителями ЕС, обсудили введение общей аграрной политики
Украинские законодатели обсудили земельную реформу и согласование аграрной политики с ЕС во время встречи с европейскими чиновниками в рамках подготовки к оценке членства Украины в ЕС.
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