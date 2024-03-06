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Профильный комитет провел встречу с представителями ЕС, обсудили введение общей аграрной политики

Профильный комитет провел встречу с представителями ЕС, обсудили введение общей аграрной политики

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 13:12  •  16864 просмотра

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Украинские законодатели обсудили земельную реформу и согласование аграрной политики с ЕС во время встречи с европейскими чиновниками в рамках подготовки к оценке членства Украины в ЕС.

В рамках подготовительной работы по оценке заявки Украины на членство в ЕС члены Комитета аграрной политики встретились с представителями Европейского Союза. Была обсуждена земельная реформа и важные аспекты внедрения общей аграрной политики ЕС. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ВР.

Детали

В ходе встречи были обсуждены вопросы законодательного процесса в части приближения к нормам ЕС и достижения Комитета по земельной реформе, в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарного и фитосанитарного законодательства, развития сельских территорий, а также важные аспекты внедрения общей аграрной политики ЕС

- говорится в сообщении.

Сообщается, что с момента подписания Соглашения Парламентом были приняты важные евроинтеграционные законы в сфере безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политики. Что и было соответственно оценено в Отчете Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, а в дальнейшем и в Докладе Еврокомиссии по Украине в 2023 году.

Также участники встречи обсудили вопросы дальнейшего соответствия украинской аграрной политики Общей аграрной политике (ОАП) Европейского Союза и другие вопросы

- отмечается в сообщении.

Дополнение

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявлял, что конкуренция украинского и европейского агропромышленных комплексов может стать основной проблемой членства Украины в Евросоюзе. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
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Профільний комітет провів зустріч з представниками ЄС, обговорили запровадження спільної аграрної політики
The relevant committee met with EU representatives to discuss the introduction of a common agricultural policy
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Профильный комитет провел встречу с представителями ЕС, обсудили введение общей аграрной политики

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