Якби Німеччина не затягувала вступ України до НАТО, зараз не було б війни - МЗС Польщі

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“Якби Німеччина не так, як зараз, якби вона не намагалася затягнути вступ України до Північноатлантичного Альянсу, якби багато років тому в Мюнхені Україні було запропоновано вступити до Альянсу, сьогодні не було б війни в Україні” — вважає Вавжик.

Вавжик зазначив, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина завжди були проти вступу України до Євросоюзу або Північноатлантичного альянсу.

За його словами, позиція, висловлена німецьким міністром, може фактично відтермінувати вступ України до НАТО, оскільки під час прийому нової країни до Альянсу необхідна одностайність.

Пьотр Вавжик також підкреслив, що Польща виступає за членство України в Альянсі.

“На наш погляд, чим раніше це станеться, тим краще, тому що це буде гарантією безпеки не тільки України і Польщі, а й усього регіону", — зазначив заступник глави МЗС.

При цьому він запевнив, що польська сторона “постійно намагається переконати західних партнерів змінити свою думку і щоб Україна якомога швидше приєдналася до Альянсу”.

Доповнення

Прем’єр-міністр Угорщини висловив обурення через заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час візиту до Києва про те, що Україна в майбутньому має стати членом Альянсу.

Зі свого боку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив швидке вирішення питання про членство України в НАТО

"Двері широко відчинені, але зараз не час ухвалювати рішення“— сказав Пісторіус громадському телеканалу ZDF у четвер.

Він стверджував, що рішення про вступ України до Альянсу не можна ухвалювати тільки із солідарності, а “з холодною головою і гарячим серцем — не навпаки”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва 20 квітня заявив, що місце України по праву — в НАТО і що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.