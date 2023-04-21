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Орбан в гневе: премьер Венгрии возмутился из-за заявления генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии выразил возмущение из-за заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Стотенеберга во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса, передает УНН.

Детали

Так, в своем Twitter премьер-министр Венгрии распространил публикацию издания Politico, где цитируют слова Столтенберга на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

Венгерский премьер прокомментировал это заявление эмоциональным "Что?!"

What?! https://t.co/j3mJojHHOl

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 21, 2023

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.

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