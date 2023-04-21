Орбан в гневе: премьер Венгрии возмутился из-за заявления генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Детали

Так, в своем Twitter премьер-министр Венгрии распространил публикацию издания Politico, где цитируют слова Столтенберга на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

Венгерский премьер прокомментировал это заявление эмоциональным "Что?!"

What?! https://t.co/j3mJojHHOl

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.