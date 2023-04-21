Орбан у гніві: прем’єр Угорщини обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини висловив обурення через заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Стотенеберга під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу, передає УНН.
Деталі
Так, у своєму Twitter прем’єр-міністр Угорщини поширив публікацію видання Politico, де цитують слова Столтенберга на брифінгу у Києві: "Законне місце України – у євроатлантичній родині. Законне місце України – у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим".
Угорський прем’єр прокоментував цю заяву емоційним "Що?!"
What?! https://t.co/j3mJojHHOl— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 21, 2023
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Київ 20 квітня заявив, що місце України по праву – в НАТО і що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.