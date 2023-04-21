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Орбан у гніві: прем’єр Угорщини обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Угорщини висловив обурення через заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Стотенеберга під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу, передає УНН.

Деталі

Так, у своєму Twitter прем’єр-міністр Угорщини поширив публікацію видання Politico, де цитують слова Столтенберга на брифінгу у Києві: "Законне місце України – у євроатлантичній родині. Законне місце України – у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим".

Угорський прем’єр прокоментував цю заяву емоційним "Що?!"

What?! https://t.co/j3mJojHHOl

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 21, 2023

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Київ 20 квітня заявив, що місце України по праву – в НАТО і що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.

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