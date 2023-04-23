Если бы Германия не затягивала вступление Украины в НАТО, сейчас не было бы войны - МИД Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что если бы Германия не затягивала вступление Украины в НАТО, сейчас бы не было войны. Об этом он сказал на фоне заявлении министр обороны ФРГ Бориса Писториуса об исключении скорого решения вопроса о членстве Украины в Альянсе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio 24.
Цитата
“Если бы Германия не так, как сейчас, если бы она не пыталась затянуть вступление Украины в Североатлантический Альянс, если бы много лет назад в Мюнхене Украине было предложено вступить в Альянс, сегодня не было бы войны в Украине” — считает Вавжик.
Вавжик отметил, что страны Западной Европы, Франция и Германия всегда были против вступления Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс.
По его словам, позиция, высказанная немецким министром, может фактически отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку при приеме новой страны в Альянс необходимо единодушие.
Петр Вавжик также подчеркнул, что Польша выступает за членство Украины в Альянсе.
“На наш взгляд, чем раньше это произойдет, тем лучше, потому что это будет гарантией безопасности не только Украины и Польши, но и всего региона", — отметил замглавы МИД.
При этом он заверил, что польская сторона “постоянно пытается убедить западных партнеров изменить свое мнение и чтобы Украина как можно скорее присоединилась к Альянсу”.
Дополнение
Премьер-министр Венгрии выразил возмущение из-за заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.
В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус исключил скорое решение вопроса о членстве Украины в НАТО
“Двери широко открыты, но сейчас не время принимать решения”, — сказал Писториус общественному телеканалу ZDF в четверг.
Он утверждал, что решение о вступлении Украины в Альянс нельзя принимать только из солидарности, а “с холодной головой и горячим сердцем — не наоборот”.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля заявил, что место Украины по праву — в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.