Если бы Германия не затягивала вступление Украины в НАТО, сейчас не было бы войны - МИД Польши

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что если бы Германия не затягивала вступление Украины в НАТО, сейчас бы не было войны. Об этом он сказал на фоне заявлении министр обороны ФРГ Бориса Писториуса об исключении скорого решения вопроса о членстве Украины в Альянсе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio 24.