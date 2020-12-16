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Як зберегти святковий новорічний настрій в умовах пандемії: поради психолога

Київ • УНН

 • 17540 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Щоб зберегти святковий новорічний настрій в умовах карантину та пандемії COVID-19, потрібно адаптуватись до нових умов і внести у святкування нові елементи. Як можна створити святкову атмосферу, у коментарі УНН розповіла кандидат психологічних наук, медичний психолог, адиктолог та експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

Як зберегти святковий новорічний настрій в умовах пандемії: поради психолога

“Безумовно, карантинні заходи впливають на звичний перебіг життя, проте слід пам'ятати, що, не дивлячись на пандемію, життя триває. Здатність до адаптації в нових умовах є дуже важливою. Якщо що-небудь лежить за межами вашого впливу - не варто на це витрачати власні нерви і життєву енергію. Краще зосередитись на тому, що залежить від вас. Коли ви зайняті справами, рівень стресу знижується, а настрій поліпшується. Продумайте, які нові елементи можна внести в святкування Різдва та Нового року, чим можна порадувати близьких, які сюрпризи для них приготувати. Навіть якщо вам не дуже хочеться відзначати свято, зробіть це заради тих, кого ви любите та цінуєте. Вони будуть вдячні вам за відпочинок, можливість отримати позитивні емоції і гарний настрій”, - сказала Наталія Бугайова.

За її словами, до процесу підготовки свята потрібно залучити і дорослих, і дітей.

“Нехай вони теж проявляють активність. Процес приготування до свята також налаштовує на позитивний лад. Прикрасьте красиво квартиру, ялинку, підберіть музику, що піднімає настрій, продумайте, що б ви хотіли купити для святкового столу. Не варто зосереджувати увагу на достатку. Краще нехай на вашому столі буде щось дуже смачне – те, що ви і ваші близькі люблять найбільше. Подивіться святкову програму або хороший фільм. Віддавайте перевагу фільмам для сімейного перегляду, романтичним стрічкам і комедіям. Не варто дивитися фільми-катастрофи, детективи і трилери. Якщо не можна зустріти Новий рік так, як ви планували: поїхати за кордон, відвідати родичів, зібратися в колі друзів - найбільш правильним буде змінити звичні традиції святкування”, - додала психолог.

Вона також порадила розширити свої межі і можливості, проявити креативність, наприклад, зібратись з друзями і близькими великою віртуальною компанією, використовуючи інтернет-технології.

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“Спілкування дозволить зняти стрес і створить святкову атмосферу. Запишіть святкові відеопривітання, придумайте цікаві вікторини з призами. У спілкуванні заздалегідь домовтеся не торкатися тем, які можуть зіпсувати настрій. При цьому не варто будувати далекосяжних планів, щоб не розчаровуватися через занадто завищені очікування від ситуації. Потрібно жити сьогоденням і вирішувати проблеми в міру їх надходження. У свята краще сконцентрувати свою увагу на позитивних моментах”, - зазначила Наталія Бугайова.

За її словами, якщо людина буде концентруватись на тому, що здатна зробити - вона позбавиться від почуття невпевненості і тривоги.

“Не дивлячись на складний період, слід пам'ятати, що він рано чи пізно закінчиться. Важливим є зберегти все добре, що у нас є. Від того, з яким настроєм ми дивимося в завтрашній день, залежить те, у якому майбутньому ми, у підсумку, будемо жити”, - додала психолог.

Нагадаємо, Новий рік не за горами і Україна вже накупила феєрверків на 2 мільйони доларів.

При цьому, як буде відбуватися святкування по всій Україні - залежатиме від епідемічної ситуації. Так, у Львові планують встановити святкову ялинку, однак, чи відбуватимуться масові святкування - досі невідомо.

Також додамо, що у Києві на ялинку і святкування Нового року планують витратити до 30 млн грн.

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