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Как сохранить праздничное новогоднее настроение в условиях пандемии: советы психолога

Киев • УНН

 • 17540 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Чтобы сохранить праздничное новогоднее настроение в условиях карантина и пандемии COVID-19, нужно адаптироваться к новым условиям и привнести в празднование новые элементы. Как можно создать праздничную атмосферу, в комментарии УНН рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог, аддиктолог, эксперт с психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.

Как сохранить праздничное новогоднее настроение в условиях пандемии: советы психолога

“Безусловно, карантинные меры влияют на привычное течение жизни, однако следует помнить, что, несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Способность к адаптации в новых условиях является очень важной. Если что-либо лежит за пределами вашего влияния – не стоит на это тратить свои нервы и жизненную энергию. Лучше сосредоточьтесь на том, что зависит от вас. Когда вы заняты делом, уровень стресса снижается, а настроение улучшается. Продумайте, какие новые элементы можно внести в празднование Рождества и Нового года, чем можно порадовать близких, какие сюрпризы для них приготовить. Даже если вам не очень хочется отмечать праздник, сделайте это ради тех, кто вам дорог. Они будут благодарны вам за отдых, возможность получить позитивные эмоции и хорошее настроение”, - сказала Наталия Бугаева.

По ее словам, к процессу подготовки праздника нужно привлечь и взрослых, и детей.

“Пусть они тоже проявляют активность. Процесс приготовления к празднику также настраивает на позитивный лад. Украсьте красиво квартиру, нарядите ёлку, подберите музыку, поднимающую настроение, продумайте, что бы вы хотели купить для праздничного стола. Не стоит сосредотачивать внимание на изобилии. Лучше пусть на вашем столе будет что-то очень вкусное – то, что вы и ваши близкие любят больше всего. Посмотрите праздничную программу или хороший фильм. Отдавайте предпочтение фильмам семейного просмотра, романтическим лентам и комедиям. Не стоит смотреть фильмы-катастрофы, детективы и триллеры. Если нельзя встретить Новый год так, как вы планировали: поехать за границу, навестить родственников, собраться в кругу друзей — наиболее правильным будет изменить привычные традиции празднования”, - добавила психолог.

Она также советует расширить свои границы и возможности, проявить креативность, например, собраться с друзьями и близкими большой виртуальной компанией, используя интернет-технологии.

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“Общение позволит снять стресс и создаст праздничную атмосферу. Запишите праздничные видеопоздравления, придумайте интересные викторины с призами. В общении заранее договоритесь не касаться тем, которые могут испортить настроение. При этом не стоит строить далеко идущих планов, чтобы не разочаровываться из-за слишком завышенных ожиданий от ситуации. Нужно жить настоящим и решать проблемы по мере поступления. В праздники лучше сконцентрировать свое внимание на позитивных моментах”, - отметила Наталия Бугаева.

По ее словам, если человек будет сконцентрирован на том, что способен сделать — он избавиться от чувства неуверенности и тревоги.

“Несмотря на сложный период, следует помнить, что он рано или поздно закончится. Важным является сохранить всё хорошее, что у нас есть. От того, с каким настроем мы смотрим в завтрашний день, зависит то, в каком будущем мы, в итоге, будем жить”, - добавила психолог.

Напомним, Новый год не за горами и Украины уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов.

При этом, как будет происходить празднование по всей Украине - будет зависеть от эпидемической ситуации. Так, во Львове планируют установить праздничную елку, однако, будут ли массовые празднования - пока неизвестно.

Также добавим, что в Киеве на елку и празднование Нового года планируют потратить до 30 млн грн.

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