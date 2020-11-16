Новий рік не за горами: Україна вже накупила феєрверків на 2 мільйона доларів

Так, у січні-жовтні Україна купила за кордоном феєрверків на 2,19 млн дол., при чому більшість, з наближенням новорічних свят, - за три останніх місяці.

Так, у серпні імпорт цього продукту становив 464,28 тис. дол., у вересні - 669,53 тис. дол., у жовтні - 283,65 тис. дол.

Водночас імпорт феєрверків за 10 місяців цього року скоротився на 8% проти аналогічного періоду минулого року.

Майже всі феєрверки цього року Україна купила у Китаю (2,188 млн дол.). Ще на 166 дол. - у Німеччини.

Нагадаємо, Україна за 11 місяців 2019 року імпортувала феєрверків, сигнальних, дощових ракет та інших піротехнічних виробів на 6 мільйонів доларів.