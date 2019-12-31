Україна купує найбільше феєрверків і піротехніки у Чорногорії та Китаю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Україна за 11 місяців цього року імпортувала феєрверків, сигнальних, дощових ракет та інших піротехнічних виробів на 6 мільйонів доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Чорногорія за цей період відправила в Україну найбільше товару цієї групи - на 3,2 млн дол. Далі серед експортерів - Китай (2,6 млн дол.) та Німеччина (105 тис. дол.).

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Експорт Україною феєрверків, сигнальних, дощових ракет та інших піротехнічних виробів у січні-листопаді сягнув 82 тис. дол.

Основні імпортери - Білорусь (53 тис. дол.), США (6 тис. дол.) та Німеччина (6 тис. дол.)

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