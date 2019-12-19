У ДСНС дали поради щодо використання піротехніки та безпечного встановлення ялинки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Рятувальники нагадали основні правила безпечного святкування Нового року та Різдва, адже важливо дотримуватися правил безпеки під час встановлення новорічної ялинки та використання піротехнічних виробів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Статистика свідчить про те, що у новорічні свята зростає кількість пожеж, які виникають у помешканнях громадян. Несертифіковані електрогірлянди, або ж електрогірлянди, виготовлені з дефектами, з високою вірогідністю можуть спровокувати пожежу. Також зафіксовано випадки, коли загоряння на ялинці траплялося через близьке розташування до приладів опалення та телевізора", - розповів заступник начальника Управління пожежної безпеки ДСНС України Олександр Чекригін.
Тож для того, щоб зимові свята пройшли вдало, потрібно дотримуватись наступних правил пожежної безпеки:
- Ялинку вдома необхідно встановити на стійкій основі. Вона має бути не менше метра від опалювальних приладів, і не має бути встановлена біля виходів – на шляхах евакуації;
- Ялинка повинна бути прикрашена гірляндою, що має сертифікат відповідності;
- Установи, що планують встановити в себе у приміщенні ялинку, мають звернутись до найближчого пожежного підрозділу і викликати інспектора, щоб отримати консультацію, де краще встановити ялинку та яких правил дотримуватись;
- Якщо сталась пожежа, у першу чергу необхідно вимкнути гірлянду з мережі, повалити на підлогу, накрити простирадлом і залити водою, піском і бажано, щоб вдома був вогнегасник. Якщо це штучна ялинка, зробити те ж саме, але не заливати водою;
- Гасити ялинку, тільки в тому випадку, якщо життю 100% нічого не загрожує.
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"Коли ви купуєте піротехніку, на сам перед ви маєте купувати в спеціалізованому магазині, який має сертифікат відповідності, а ні в якому разі не на стихійному ринку", - зазначив Чекригін.
Так, при виборі піротехнічних засобів варто звернути увагу: на цілісність пристрою, його інструкцію, відповідне маркування та національний знак відповідності.
"Не залежно від того, це маленький засіб чи великий, користуватись ним в приміщенні чи на балконі - категорично заборонено. Використовувати піротехнічні засоби дозволяється тільки на відстані не менше 100 метрів від будь-яких будівель", - розповів Чекригін.
Що забороняється при використанні піротехнічних засобів:
- Зберігати їх біля обігрівальних приладів;
- Використовувати пошкоджені – без маркувань, навіть якщо ви купили у магазині з сертифікатом, привезли додому, а під час транспортування було порушено цілісність упаковки, то використовувати такі засоби забороняється;
- Після того як салютна установка відпрацювала – не чіпати її 2-3 хвилини;
- Якщо установка не спрацювала, протягом 10 хвилин не рекомендується до неї підходити, так як може бути запізнє спрацювання цієї установки, і людина може понести тілесні ушкодження;
- Після повного використання - через дві години залити водою чи засипати снігом, викинути у звичайне сміття
"У квартирах, де стоїть ялинка, категорично забороняється використовувати бенгальські вогні. Мало хто знає, що температура іскор цих вогнів - 1100 градусів, і навіть коли ці іскри відлітають, градус знижується всього на 60 градусів. Хлопавкам користуватись біля ялинок також категорично заборонено, адже від хлопавки вистрілює полум’я на 20-30 см", - додав Чекригін.
Він зазначив, що найкраще – звертатися за консультацією до інспекторів при встановленні ялинок у публічних місцях. У той самий час, обов’язково необхідно мати вогнегасник, пісок, воду і покривало.
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