У ДСНС дали поради щодо використання піротехніки та безпечного встановлення ялинки

"Статистика свідчить про те, що у новорічні свята зростає кількість пожеж, які виникають у помешканнях громадян. Несертифіковані електрогірлянди, або ж електрогірлянди, виготовлені з дефектами, з високою вірогідністю можуть спровокувати пожежу. Також зафіксовано випадки, коли загоряння на ялинці траплялося через близьке розташування до приладів опалення та телевізора", - розповів заступник начальника Управління пожежної безпеки ДСНС України Олександр Чекригін.

Тож для того, щоб зимові свята пройшли вдало, потрібно дотримуватись наступних правил пожежної безпеки:

- Ялинку вдома необхідно встановити на стійкій основі. Вона має бути не менше метра від опалювальних приладів, і не має бути встановлена біля виходів – на шляхах евакуації;

- Ялинка повинна бути прикрашена гірляндою, що має сертифікат відповідності;

- Установи, що планують встановити в себе у приміщенні ялинку, мають звернутись до найближчого пожежного підрозділу і викликати інспектора, щоб отримати консультацію, де краще встановити ялинку та яких правил дотримуватись;

- Якщо сталась пожежа, у першу чергу необхідно вимкнути гірлянду з мережі, повалити на підлогу, накрити простирадлом і залити водою, піском і бажано, щоб вдома був вогнегасник. Якщо це штучна ялинка, зробити те ж саме, але не заливати водою;

- Гасити ялинку, тільки в тому випадку, якщо життю 100% нічого не загрожує.

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"Коли ви купуєте піротехніку, на сам перед ви маєте купувати в спеціалізованому магазині, який має сертифікат відповідності, а ні в якому разі не на стихійному ринку", - зазначив Чекригін.

Так, при виборі піротехнічних засобів варто звернути увагу: на цілісність пристрою, його інструкцію, відповідне маркування та національний знак відповідності.

"Не залежно від того, це маленький засіб чи великий, користуватись ним в приміщенні чи на балконі - категорично заборонено. Використовувати піротехнічні засоби дозволяється тільки на відстані не менше 100 метрів від будь-яких будівель", - розповів Чекригін.

Що забороняється при використанні піротехнічних засобів:

- Зберігати їх біля обігрівальних приладів;

- Використовувати пошкоджені – без маркувань, навіть якщо ви купили у магазині з сертифікатом, привезли додому, а під час транспортування було порушено цілісність упаковки, то використовувати такі засоби забороняється;

- Після того як салютна установка відпрацювала – не чіпати її 2-3 хвилини;

- Якщо установка не спрацювала, протягом 10 хвилин не рекомендується до неї підходити, так як може бути запізнє спрацювання цієї установки, і людина може понести тілесні ушкодження;

- Після повного використання - через дві години залити водою чи засипати снігом, викинути у звичайне сміття

"У квартирах, де стоїть ялинка, категорично забороняється використовувати бенгальські вогні. Мало хто знає, що температура іскор цих вогнів - 1100 градусів, і навіть коли ці іскри відлітають, градус знижується всього на 60 градусів. Хлопавкам користуватись біля ялинок також категорично заборонено, адже від хлопавки вистрілює полум’я на 20-30 см", - додав Чекригін.

Він зазначив, що найкраще – звертатися за консультацією до інспекторів при встановленні ялинок у публічних місцях. У той самий час, обов’язково необхідно мати вогнегасник, пісок, воду і покривало.

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