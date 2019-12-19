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В ГСЧС дали советы по использованию пиротехники и безопасной установке елки

В ГСЧС дали советы по использованию пиротехники и безопасной установке елки

Киев  •  УНН

 • 12548 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Спасатели напомнили основные правила безопасного празднования Нового года и Рождества, ведь важно соблюдать правила безопасности при установке новогодней елки и использования пиротехнических изделий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Статистика свидетельствует о том, что в новогодние праздники растет число пожаров, возникающих в помещениях граждан. Несертифицированные электрогирлянды, или же электрогирлянды, изготовленные с дефектами, с высокой вероятностью могут спровоцировать пожар. Также зафиксированы случаи, когда возгорание на елке случалось из-за близкого расположения к приборам отопления и телевизора", - рассказал заместитель начальника Управления пожарной безопасности ГСЧС Украины Александр Чекрыгин.

Поэтому для того, чтобы зимние праздники прошли удачно, нужно соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- Елку дома необходимо установить на устойчивой основе. Она должна быть не менее метра от отопительных приборов и не должна быть установлена у выходов - на путях эвакуации;
- Елка должна быть украшена гирляндой, имеющей сертификат соответствия;
- учреждения, которые планируют установить у себя в помещении елку, должны обратиться в ближайшее пожарное подразделение и вызвать инспектора, чтобы получить консультацию, где лучше установить елку и каких правил придерживаться;
- Если произошел пожар, в первую очередь необходимо выключить гирлянду из сети, повалить на пол, накрыть простыней и залить водой, песком и желательно, чтобы дома был огнетушитель. Если это искусственная елка, сделать то же самое, но не заливать водой;
- Тушить елку, только в том случае, если жизни 100% ничего не угрожает.

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"Когда вы покупаете пиротехнику, сначала вы должны покупать в специализированном магазине, который имеет сертификат соответствия, ни в коем случае не на стихийном рынке", - отметил Чекрыгин.

Так, при выборе пиротехнических средств следует обратить внимание: на целостность устройства, его инструкцию, соответствующую маркировку и национальный знак соответствия.

"Независимо от того, это маленькое средство или большое, пользоваться им в помещении или на балконе - категорически запрещено. Использовать пиротехнические средства разрешается только на расстоянии не менее 100 метров от любых зданий", - рассказал Чекрыгин.

Что запрещается при использовании пиротехнических средств:
- Хранить их у обогревательных приборов;
- Использовать поврежденные - без маркировок, даже если вы купили в магазине с сертификатом, привезли домой, а во время транспортировки была нарушена целостность упаковки, то использовать такие средства запрещается;
- После того как салютные установки отработали - не трогать их 2-3 минуты;
- Если установка не сработала, в течение 10 минут не рекомендуется к ней подходить, так как возможно позднее срабатывание этой установки, и человек может понести телесные повреждения;
- После полного использования - через 2 часа залить водой или засыпать снегом, выбросить в обычный мусор

"В квартирах, где стоит елка, категорически запрещается использовать бенгальские огни. Мало кто знает, что температура искр этих огней - 1100 градусов, и даже когда эти искры улетают, градус снижается всего на 60 градусов. Хлопушки использовать у елок также категорически запрещено, ведь от хлопушки выстреливает пламя на 20-30 см", - добавил Чекрыгин.

Он отметил, что лучше - обращаться за консультацией к инспекторам при установлении елок в публичных местах. В то же время, обязательно необходимо иметь огнетушитель, песок, воду и покрывало.

Напомним, астролог посоветовала, как привлечь удачу во время встречи Нового года.

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