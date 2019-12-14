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Експерти дали поради як правильно обрати новорічну ялинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Новорічні свята наближаються, а це значить, що вже скоро українці обиратимуть один з головних елементів свята — ялинку. Як правильно це зробити та на що звернути увагу під час вибору, кореспонденту УНН розповіли у Держлісагентстві.

Так, є декілька варіантів, де купити ялинку: у лісгоспах та на новорічних ярмарках.

“У лісгоспі, лісівники її зрубають, облікують, внесуть в електронну систему обліку деревини. Ялинці буде присвоєний номер, буде відповідна наклейка зі штрих-кодом і номером, що ця ялинка легально заготовлена. Також, ближче до зимових свят, числа 10-15 грудня, будуть організовуватись новорічні ярмарки. Їх буде організовувати місцева влада, і наші лісгоспи у містах, містечках та селах будуть також організовувати або брати участь в ялинкових базарах. Там вже буде більш широкий асортимент, проте вони дорожчі”, — розповіли в агентстві.

У лісгоспі закликали перевіряти, чи легальна ялинка. Зробити це можна через сайт ЯлинкаІнфо або у додатку з відповідною назвою.

“Не дуже хотілось би, щоб люди купували ялинки з Чорнобильської зони чи ті, що нелегально заготовлені варварським способом чорними лісорубами”, — зазначили у пресслужбі.

Також можна купляти ялинки в горщиках, адже вони довше простоять, чи просто невелику гілочку від ялинки.

До зовнішніх характеристик, за якими можна обрати ялинку, відносять колір та стан гілочок.

“Коли стукаєш ялинку об землю, з неї не повинні осипатися голки, тоді зрозуміло, що ялинка свіжа і нещодавно зрубана. Тож вона зможе простояти довгий час у приміщенні. Також можна зігнути декілька гілочок на ялинці, і вони мають випрямитись — еластичні бути, і тоді це значить, що ялинка свіжа. Якщо гілочки не випрямляються — це означає, що вона довго стоїть”, — порадили у Держлісагентстві.

Важливий і колір, проте він залежить від виду, головне, щоб ялинка не була бурою.

А під час вибору породи, рекомендують зупинитись на трьох основних: блакитна ялинка, кримська сосна і піхта.

Коли бажана ялинка вже їде з власником додому, важливо знати, що не має бути температурного перепаду.

“Бажано не ставити біля обігрівачів, біля батарей, щоб була циркуляція повітря навколо неї. Також, коли заносиш ялинку у квартиру, щоб спершу, вона десь постояла у коридорі біля квартири, а потім вже занести, щоб не було різкого перепаду температури: з холоду в теплу квартиру. Високі температури не сприяють тому, що ялинка буде довго триматися”, — розповіли в агентстві.

Якщо все ж таки вибір зупинився на гілочці, придбати її варто вже ближче до свят, адже місяць вона не простоїть, проте стане чудовим декором, якщо придбати її днів за п’ять до Нового Року.

Раніше УНН писав, у яких регіонах України найдорожчі та найдешевші новорічні ялинки.

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