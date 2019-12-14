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Эксперты дали советы как правильно выбрать новогоднюю елку

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Новогодние праздники приближаются, а это значит, что уже скоро украинцы будут выбирать один из главных элементов праздника — елку. Как правильно это сделать и на что обратить внимание при выборе, корреспонденту УНН рассказали в Гослесагентстве.

Да, есть несколько вариантов, где купить елку: в лесхозах и на новогодних ярмарках.

“В лесхозе, лесоводы ее срубят, поставят на учёт и, внесут в электронную систему учета древесины. Елке будет присвоен номер, будет соответствующая наклейка со штрих-кодом и номером, что эта елка легально заготовлена. Также, ближе к зимним праздникам, числа 10-15 декабря, будут организовываться новогодние ярмарки. Их будут организовывать местные власти, и наши лесхозы в городах, поселках и селах будут также организовывать или участвовать в елочных базарах. Там уже будет более широкий ассортимент, однако они дороже”, — рассказали в агентстве.

В лесхозе призвали проверять, легальная ли елка. Сделать это можно через сайт ЯлынкаИнфо или в приложении с соответствующим названием.

“Не очень хотелось бы, чтобы люди покупали елки из Чернобыльской зоны или те, что нелегально заготовленные варварским способом черными лесорубами”, — отметили в пресс-службе.

Также можно покупать елки в горшках, ведь они дольше простоят, или просто небольшую веточку от елки.

К внешним характеристикам, по которым можно выбрать елку, относят цвет и состояние веточек.

“Когда стучишь елку о землю, с неё не должны осыпаться иголки, тогда понятно, что елка свежая и недавно срубленная. Поэтому она сможет простоять долгое время в помещении. Также можно согнуть несколько веточек на елке, и они должны выпрямяться — эластичные быть, и тогда это значит, что елка свежая. Если веточки не выпрямляются — это значит, что она долго стоит”, — посоветовали в Гослесагентстве.

Немаловажен и цвет, однако он зависит от вида, главное, чтобы елка не была бурой.

А при выборе породы, рекомендуют остановиться на трех основных: голубая елка, крымская сосна и пихта.

Когда желаемая елка уже едет с владельцем домой, важно знать, что не должно быть температурного перепада.

“Не размещайте у обогревателей, у батарей, чтобы была циркуляция воздуха вокруг нее. Также, когда заносишь елку в квартиру, чтобы сначала, она где-то постояла в коридоре возле квартиры, а потом уже занести, чтобы не было резкого перепада температуры: с холода в теплую квартиру. Высокие температуры не способствуют тому, что елка будет долго держаться”, — рассказали в агентстве.

Если все же выбор остановился на веточке, приобрести ее стоит уже ближе к праздникам, ведь месяц она не простоит, однако станет прекрасным декором, если приобрести ее дней за пять до Нового Года.

Ранее УНН писал, в каких регионах Украины дорогие и самые дешевые новогодние елки.

Украинские Национальные Новости

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