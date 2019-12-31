Украина покупает больше всего фейерверков и пиротехники у Черногории и Китая

Черногория за этот период отправила в Украину больше всего товара этой группы - на 3,2 млн долл. Далее среди экспортеров - Китай (2,6 млн долл.) и Германия (105 тыс. долл.).

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Экспорт Украины фейерверков, сигнальных, дождевых ракет и других пиротехнических изделий в январе-ноябре составил 82 тыс. долл.

Основные импортеры - Беларусь (53 тыс. долл.), США (6 тыс. долл.) и Германия (6 тыс. долл.)