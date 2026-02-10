Як відбувається перехід Сил оборони України на корпусну основу: Сирський озвучив деталі
Київ • УНН
За словами Головкома ЗСУ, реформа дозволила перемістити понад 36 тисяч військовослужбовців. Також вона покращила керованість військами та ефективність виконання бойових завдань, що призвело до зростання втрат противника.
У Силах оборони України, попри складну ситуацію на фронті, тривають реформи, зокрема перехід на корпусну систему. Водночас зростання втрат противника є одним із результатів даного переходу, повідомляє УНН з посиланням на Головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Деталі
Як зазначив Сирський, наразі триває другий етап корпусної реформи:
- відбувається передислокація бригад безпосередньо до своїх управлінь корпусів, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ;
- також відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил;
- в окремих корпусах батальйони БПЛА переформовуються в полки;
- завершено створення артилерійських бригад у складі корпусів;
- посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики й евакуації поранених, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і втрати Сил оборони України.
У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління і частин корпусного комплекту. Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами. Також корпусна реформа дала змогу більш ефективно та якісно планувати й виконувати бойові завдання
Нагадаємо
