Як відбувається перехід Сил оборони України на корпусну основу: Сирський озвучив деталі

$43.030.02
51.120.36
ukenru
9 лютого, 22:01 • 10769 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 19140 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 18311 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 17950 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 16953 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 16566 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 18378 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29246 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 46956 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 44178 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
0м/с
88%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 10031 перегляди
Папа Лев передав Україні генератори та ліки для боротьби з наслідками зимових обстрілівPhoto9 лютого, 22:24 • 5378 перегляди
Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів GripenPhoto9 лютого, 22:49 • 4406 перегляди
Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США9 лютого, 23:37 • 5266 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 10302 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 22373 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 30480 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 68954 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 90453 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 105911 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 10998 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 12900 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 13423 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 39660 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 42193 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Як відбувається перехід Сил оборони України на корпусну основу: Сирський озвучив деталі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

За словами Головкома ЗСУ, реформа дозволила перемістити понад 36 тисяч військовослужбовців. Також вона покращила керованість військами та ефективність виконання бойових завдань, що призвело до зростання втрат противника.

Як відбувається перехід Сил оборони України на корпусну основу: Сирський озвучив деталі

У Силах оборони України, попри складну ситуацію на фронті, тривають реформи, зокрема перехід на корпусну систему. Водночас зростання втрат противника є одним із результатів даного переходу, повідомляє УНН з посиланням на Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Деталі

Як зазначив Сирський, наразі триває другий етап корпусної реформи:

  • відбувається передислокація бригад безпосередньо до своїх управлінь корпусів, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ;
    • також відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил;
      • в окремих корпусах батальйони БПЛА переформовуються в полки;
        • завершено створення артилерійських бригад у складі корпусів;
          • посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики й евакуації поранених, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і втрати Сил оборони України.

            У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління і частин корпусного комплекту. Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами. Також корпусна реформа дала змогу більш ефективно та якісно планувати й виконувати бойові завдання

             - заявив Сирський.

            Нагадаємо

            Раніше Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Сили оборони України у січні завдали 48 ударів DeepStrike по російській нафтогазовій галузі, що зменшило загальну переробку нафти на 19%.

            Євген Устименко

            Війна в Україні
            Техніка
            Енергетика
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Збройні сили України
            Олександр Сирський