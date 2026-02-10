Как происходит переход Сил обороны Украины на корпусную основу: Сырский озвучил детали
Киев • УНН
По словам Главнокомандующего ВСУ, реформа позволила переместить более 36 тысяч военнослужащих. Также она улучшила управляемость войсками и эффективность выполнения боевых задач, что привело к росту потерь противника.
В Силах обороны Украины, несмотря на сложную ситуацию на фронте, продолжаются реформы, в частности переход на корпусную систему. В то же время рост потерь противника является одним из результатов данного перехода, сообщает УНН со ссылкой на Главкома ВСУ Александра Сырского.
Подробности
Как отметил Сырский, сейчас идет второй этап корпусной реформы:
- происходит передислокация бригад непосредственно в свои управления корпусов, чтобы корпуса командовали именно своим комплектом войск;
- также происходит наращивание корпусного комплекта и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил;
- в отдельных корпусах батальоны БПЛА переформировываются в полки;
- завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов;
- усиливается технологическая составляющая, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что уменьшает нагрузку на личный состав, а следовательно и потери Сил обороны Украины.
В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и значительно улучшил управляемость войсками. Также корпусная реформа позволила более эффективно и качественно планировать и выполнять боевые задачи
Ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, что Силы обороны Украины в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по российской нефтегазовой отрасли, что уменьшило общую переработку нефти на 19%.