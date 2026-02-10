Как происходит переход Сил обороны Украины на корпусную основу: Сырский озвучил детали

$43.030.02
9 февраля, 22:01 • 10838 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 19331 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 18461 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 18080 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 17026 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 16612 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 18420 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29277 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 47014 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 44209 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах9 февраля, 21:44 • 10117 просмотра
Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстреловPhoto9 февраля, 22:24 • 5536 просмотра
Испания модернизирует дальнобойную ракету Meteor для повышения эффективности украинских истребителей GripenPhoto9 февраля, 22:49 • 4540 просмотра
Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США9 февраля, 23:37 • 5486 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 10390 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 22456 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 30559 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 69029 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 90528 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 105980 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Гренландия
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 11033 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 12945 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 13463 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 39699 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 42225 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Как происходит переход Сил обороны Украины на корпусную основу: Сырский озвучил детали

Киев • УНН

 • 98 просмотра

По словам Главнокомандующего ВСУ, реформа позволила переместить более 36 тысяч военнослужащих. Также она улучшила управляемость войсками и эффективность выполнения боевых задач, что привело к росту потерь противника.

Как происходит переход Сил обороны Украины на корпусную основу: Сырский озвучил детали

В Силах обороны Украины, несмотря на сложную ситуацию на фронте, продолжаются реформы, в частности переход на корпусную систему. В то же время рост потерь противника является одним из результатов данного перехода, сообщает УНН со ссылкой на Главкома ВСУ Александра Сырского.

Подробности

Как отметил Сырский, сейчас идет второй этап корпусной реформы:

  • происходит передислокация бригад непосредственно в свои управления корпусов, чтобы корпуса командовали именно своим комплектом войск;
    • также происходит наращивание корпусного комплекта и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил;
      • в отдельных корпусах батальоны БПЛА переформировываются в полки;
        • завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов;
          • усиливается технологическая составляющая, в частности использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых, что уменьшает нагрузку на личный состав, а следовательно и потери Сил обороны Украины.

            В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и значительно улучшил управляемость войсками. Также корпусная реформа позволила более эффективно и качественно планировать и выполнять боевые задачи

             - заявил Сырский.

            Напомним

            Ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, что Силы обороны Украины в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по российской нефтегазовой отрасли, что уменьшило общую переработку нефти на 19%.

            Евгений Устименко

