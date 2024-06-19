Як "ОПЗ" змусив комерційну структуру повернутись у законну площину

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6200 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 66674 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153369 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149410 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124255 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133430 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85352 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93256 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98864 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89716 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45732 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18797 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24787 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13320 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 7742 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149406 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222671 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372398 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308399 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1906 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13324 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31443 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28275 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124255 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Як "ОПЗ" змусив комерційну структуру повернутись у законну площину

Київ • УНН

 • 157101 перегляди

"Одеський припортовий завод" змусив компанію з неоднозначною репутацією "Олсідз Блек Сі" повернутись у законну площину після того, як остання намагалася незаконно заблокувати дорогу аварійної евакуації заводу і поставити під загрозу його роботу.

Як "ОПЗ" змусив комерційну структуру повернутись у законну площину

Компанія "Олсідз Блек Сі", яка відома на ринку своєю неоднозначною репутацією, намагалася блокувати роботу "Одеського припортового заводу", проте підприємство змусило компанію повернутись у законну площину,  пише УНН.

Ще 10 травня компанія "Олсідз" самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1 порту "Південний" дорогою, яка знаходиться на балансі "ОПЗ" та призначена для екстреної евакуації співробітників. Після цього керівництво стратегічного підприємства ініціювало зустріч з представниками компанії, на якій їх запевнили, що "Олсідз" готова надати документи.

Однак 17 травня історія повторилася, і "Олсідз" знову пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. У результаті чого вказана дорога була суттєво пошкоджена.

Після цього охорона "ОПЗ" перестала пропускати транспорт "Олсідз", а керівництво заводу заявило, що не готове нехтувати інтересами власного підприємства та безпекою регіону через порушення стандартів охорони його території.

"Ми не можемо запобігти тому, щоб росія випускала свої ракети по території нашої держави і несла загрозу підприємства і мешканцям країні, але ми можемо убезпечити власну територію від ризиків, які піддаються прогнозуванню, стосовно чого ми маємо чіткі протоколи, затверджені на всіх рівнях, і ретельно їх виконуємо", - заявили в "ОПЗ".

У відповідь на це компанія "Олсідз" влаштувала мітинг і перекривала вказану дорогу. Та й цього виявилося замало, компанія все одно продовжувала відправляти свій транспорт вказаною дорогою, чим фактично поставила під загрозу роботу "ОПЗ".

Проте в "ОПЗ" зайняли жорстку позицію і не пропускали транспорт компанії. Замість цього "Одеський припортовий завод" направив компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт договору про використання інфраструктури.

Таким чином, у "Олсідз" залишався лише такий вибір - відступити або надіслати документи.

"Дуже схоже на те, що хтось зацікавлений у формуванні негативного іміджу АТ "ОПЗ", а не у вирішенні питання шляхом закону. Звичайно, на емоціях грати легше і часто ефективніше, ніж робити виважені кроки, враховуючи інтереси всіх сторін", - прокоментували в "ОПЗ" ситуацію, що склалась.

На неприпустимості блокування роботи стратегічного підприємства у коментарях УНН наголосили й експерти та нардепи.  Вони наголосили, що такі випадки мають розслідувати правоохоронці.

Додамо

Як виявилося, "Олсідз Блек Сі" давно має неоднозначну репутацію на ринку. Зокрема, компанія неодноразово мала проблеми з податковою, фігурувала у скандалі про мінімізацію доходів та вже не вперше плює на закони цивілізованого бізнесу. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НППублікації
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46