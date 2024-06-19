Як "ОПЗ" змусив комерційну структуру повернутись у законну площину

Компанія "Олсідз Блек Сі", яка відома на ринку своєю неоднозначною репутацією, намагалася блокувати роботу "Одеського припортового заводу", проте підприємство змусило компанію повернутись у законну площину, пише УНН.

Ще 10 травня компанія "Олсідз" самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1 порту "Південний" дорогою, яка знаходиться на балансі "ОПЗ" та призначена для екстреної евакуації співробітників. Після цього керівництво стратегічного підприємства ініціювало зустріч з представниками компанії, на якій їх запевнили, що "Олсідз" готова надати документи.

Однак 17 травня історія повторилася, і "Олсідз" знову пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. У результаті чого вказана дорога була суттєво пошкоджена.

Після цього охорона "ОПЗ" перестала пропускати транспорт "Олсідз", а керівництво заводу заявило, що не готове нехтувати інтересами власного підприємства та безпекою регіону через порушення стандартів охорони його території.

"Ми не можемо запобігти тому, щоб росія випускала свої ракети по території нашої держави і несла загрозу підприємства і мешканцям країні, але ми можемо убезпечити власну територію від ризиків, які піддаються прогнозуванню, стосовно чого ми маємо чіткі протоколи, затверджені на всіх рівнях, і ретельно їх виконуємо", - заявили в "ОПЗ".

У відповідь на це компанія "Олсідз" влаштувала мітинг і перекривала вказану дорогу. Та й цього виявилося замало, компанія все одно продовжувала відправляти свій транспорт вказаною дорогою, чим фактично поставила під загрозу роботу "ОПЗ".

Проте в "ОПЗ" зайняли жорстку позицію і не пропускали транспорт компанії. Замість цього "Одеський припортовий завод" направив компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт договору про використання інфраструктури.

Таким чином, у "Олсідз" залишався лише такий вибір - відступити або надіслати документи.

"Дуже схоже на те, що хтось зацікавлений у формуванні негативного іміджу АТ "ОПЗ", а не у вирішенні питання шляхом закону. Звичайно, на емоціях грати легше і часто ефективніше, ніж робити виважені кроки, враховуючи інтереси всіх сторін", - прокоментували в "ОПЗ" ситуацію, що склалась.

На неприпустимості блокування роботи стратегічного підприємства у коментарях УНН наголосили й експерти та нардепи. Вони наголосили, що такі випадки мають розслідувати правоохоронці.

Додамо

Як виявилося, "Олсідз Блек Сі" давно має неоднозначну репутацію на ринку. Зокрема, компанія неодноразово мала проблеми з податковою, фігурувала у скандалі про мінімізацію доходів та вже не вперше плює на закони цивілізованого бізнесу.