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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 07:50  •  26586 просмотра

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"Одесский припортовый завод" заставил компанию с неоднозначной репутацией "Олсидз Блэк Си" вернуться в законную плоскость после того, как последняя пыталась незаконно заблокировать дорогу аварийной эвакуации завода и поставить под угрозу его работу.

Компания "Олсидз Блэк Си", которая известна на рынке своей неоднозначной репутацией, пыталась блокировать работу "Одесского припортового завода", однако предприятие заставило компанию вернуться в законную плоскость,  пишет УНН.

Еще 10 мая компания "Олсидз" самовольно пустила грузовой транспорт к причалу №1 порта "Южный" по дороге, которая находится на балансе "ОПЗ" и предназначена для экстренной эвакуации сотрудников. После этого руководство стратегического предприятия инициировало встречу с представителями компании, на которой их заверили, что "Олсидз" готова предоставить документы.

Однако 17 мая история повторилась, и "Олсидз" снова пустила свой транспорт по дороге стратегического предприятия. В результате чего указанная дорога была существенно повреждена.

После этого охрана "ОПЗ" перестала пропускать транспорт "Олсидз", а руководство завода заявило, что не готово пренебрегать интересами собственного предприятия и безопасностью региона из-за нарушения стандартов охраны его территории.

"Мы не можем предотвратить то, чтобы россия выпускала свои ракеты по территории нашего государства и несла угрозу предприятиям и жителям страны, но мы можем обезопасить собственную территорию от рисков, которые поддаются прогнозированию, в отношении чего мы имеем четкие протоколы, утвержденные на всех уровнях, и тщательно их выполняем", - заявили в "ОПЗ".

В ответ на это компания "Олсидз" устроила митинг и перекрывала указанную дорогу. Но и этого оказалось мало, компания все равно продолжала отправлять свой транспорт по указанной дороге, чем фактически поставила под угрозу работу "ОПЗ".

Однако в "ОПЗ" заняли жесткую позицию и не пропускали транспорт компании. Вместо этого "Одесский припортовый завод" направил компании "Олсидз Блэк Си" проект договора об использовании инфраструктуры.

Таким образом, у "Олсидз" оставался лишь такой выбор - отступить или прислать документы.

"Очень похоже на то, что кто-то заинтересован в формировании негативного имиджа АО "ОПЗ", а не в решении вопроса путем закона. Конечно, на эмоциях играть легче и часто эффективнее, чем делать взвешенные шаги, учитывая интересы всех сторон", - прокомментировали в "ОПЗ" сложившуюся ситуацию.

Недопустимость блокирования работы стратегического предприятия в комментариях УНН отметили и эксперты и нардепы.  Они отметили, что такие случаи должны расследовать правоохранители.

Добавим

Как оказалось, "Олсидз Блэк Си" давно имеет неоднозначную репутацию на рынке. В частности, компания неоднократно имела проблемы с налоговой, фигурировала в скандале о минимизации доходов и уже не впервые плюет на законы цивилизованного бизнеса. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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