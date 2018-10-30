WWF: за 40 років на Землі зникли 60% диких тварин

З 1970 по 2014 рік 60% усіх хребетних тварин — ссавців, птахів, риб, рептилій і земноводних — були знищені людською діяльністю, за даними останнього звіту фонду.

“Ситуація дійсно погана, і вона погіршується все більше. Єдина хороша новина полягає в тому, що ми точно знаємо, що відбувається”, — заявив генеральний директор WWF Марко Ламбертіні.

Чисельність видів прісноводної фауни за останні 44 роки скоротилась на приголомшливі 80%. За територіальним принципом, найбільше постраждала Латинська Америка, яка за цей час втратила майже 90% від чисельності всіх своїх тварин.

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Залежно від форми життя, швидкість вимирання видів наразі є від 100 до 1000 разів вищою, ніж кілька сотень років тому, коли люди лише почали змінювати хімію Землі та витісняти інших істот з лиця Землі.

На сьогодні дикі тварини становлять лише чотири відсотки від усіх ссавців на Землі, з них люди — це 36% а худоба — 60%.

“Нам потрібна нова глобальна угода щодо природи”, — сказав Ламбертіні, згадуючи два ключових компоненти, які містить 195-а Паризька кліматична угода.

“Одним з них було усвідомлення того, що зміна клімату є небезпечною для економіки та суспільства, а не тільки білих ведмедів”, — сказав він.

За його словами, здорове, стійке майбутнє для всіх можливе тільки на планеті, де процвітає природа.

У Паризькій угоді встановлена чітка мета: глобальне потепління повинно бути стримано до температури “набагато нижче” 2 градусів за Цельсієм та 1,5 градусів за Цельсієм , “якщо це можливо”.

Водночас у Конвенції ООН про біологічне різноманіття (CBD) багато цілей, визначених до 2020 року, не тільки занадто слабкі, але, за винятком, можливо, однієї, не будуть виконані, сказав Ламбертіні.

"CBD зазнає невдачі“, — сказав він. Але майбутня зустріч 195 держав може стати початком “революції”, яка передбачає, що Конвенція буде перероблена в 2020 році в “нову угоду щодо природи”.

Як повідомляв УНН, забруднення повітря продовжує перевищувати межі, встановлені Європейським Союзом та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, відповідно до оновлених даних, опублікованих Європейським агентством з охорони навколишнього середовища (EEA).