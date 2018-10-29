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Рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС та ВООЗ - звіт

Київ • УНН

 • 27173 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Попри повільні покращення, забруднення повітря продовжує перевищувати межі, встановлені Європейським Союзом та Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відповідно до оновлених даних, опублікованих Європейським агентством з охорони навколишнього середовища (EEA), передає УНН.

Забруднення повітря все ще становить небезпеку для здоров'я людини та навколишнього середовища, йдеться у звіті.
Автомобільний транспорт є одним з основних джерел забруднення атмосфери в Європі, та, зокрема, шкідливих забруднюючих речовин, таких як діоксид азоту, а також твердих часток, згідно зі звітом EEA за 2018 рік. Викиди від сільського господарства, виробництва енергії, промисловості та домашніх господарств також сприяють забрудненню повітря.

Тверді частинки (ТЧ), двоокису азоту (NO2) та наземний рівень озону (О3) завдають найбільшу шкоду здоров'ю людей, йдеться в звіті. Високі концентрації забруднення атмосферного повітря продовжують негативно впливати на європейців, особливо тих, хто живе у містах. Забруднення повітря також має значні економічні наслідки, скорочує життя людей, збільшує медичні витрати та знижує продуктивність в економіці через робочі дні, втрачені через проблеми зі здоров'ям. Забруднення повітря також негативно впливає на екосистему, шкодить ґрунтам, лісам, озерам і річкам і знижує рівень врожайності сільськогосподарських культур.

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Минула та поточна політика та технологічні досягнення призвели до повільного, але неухильного прогресу у зменшенні цих негативних впливів. Оновлені оцінки в доповіді свідчать, що концентрації ТЧ 2.5 призвели до близько 422 000 передчасних смертей у 41 країні Європи у 2015 році, з яких приблизно 391 000 - у 28 країнах ЄС.

Більш широка оцінка, включена до звіту цього року, повертаючись до 1990 року, показує, що передчасні смерті через PM2.5 скоротилась приблизно на півмільйона передчасних смертей на рік. Це пов'язано з імплементацією європейської політики щодо якості повітря та впровадженням заходів на національному та місцевому рівнях, які призвели, наприклад, до використання екологічно чистих автомобілів, промисловості та виробництва енергії.

Як повідомляв УНН, Земля може зіткнутися з глобальним потеплінням на 4-5 градусів за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним періодом.

Нагадаємо, у жовтні центральна геофізична обсерваторія України імені Бориса Срезневського сповістила про підвищені рівні забруднення атмосферного повітря у Києві

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