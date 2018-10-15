Психічні хвороби, діабет: як глобальне потепління повільно вбиває людство

Так, опираючись на доповідь вчених з IPCC, аналітики виділяють шість видів впливу зміни клімату на здоров’я та життедіяльність людини.



• Зростання захворюваності на діабет 2 типу



Підвищення температури напряму пов'язане із збільшенням кількості випадків захворювання на діабет 2-го типу, згідно з дослідженням 2017 р., опублікованим у журналі BMJ Open Diabetes Research & Care. Дослідники розглядали співвідношення температури та захворюваності на діабет, тому результати не можуть свідчити, чи обов'язково потепління призводить до недугу.



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В той же час дослідники встановили, що рівень захворюваності на діабет збільшується приблизно на 4% з кожним градусом потепління у США. В усьому світі рівень непереносимості глюкози у населення зросла на 0,17% за градус Цельсія потепління.



На думку провідних науковців, що брали участь у дослідженні, підвищення температури навколишнього середовища на 1 градус за Цельсієм може призвести до понад 100 000 нових випадків захворювання на діабет на рік лише у США.



• Проблеми з диханням та інсульти



Більшість вчених погоджуються з тим, що парникові гази, такі як вуглекислий газ, сприяють глобальному потеплінню, але ці викиди не просто шкодять планеті. Забруднення від викопних видів палива можуть також генерувати суміш твердих часток і крапель рідини в атмосфері, яка може потрапити у ваші легені і навіть у ваш кровоток.



Ця суміш може загострити астму, погіршити роботу легенів та збільшити ризик серцево-судинних недугів, таких як інсульти, згідно з дослідженням, опублікованим минулого року виданням The Lancet. Це ж дослідження показує, що внаслідок забруднення повітря щороку понад 8 мільйонів людей вмирають передчасно.



Потепління призводить також до збільшення кількості лісових пожеж у світі, що утворюють велику кількість отруйного диму, сильніше погіршуючи якість повітря.



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Водночас, за словами вчених, загрозу несуть не тільки дим і забруднення, але і пилок. Збільшення вмісту вуглекислого газу змушує рослини виробляти більше пилку, що, зокрема, пояснює, чому сезон пилку з кожним роком все важче переносити.



Дослідження 2012 року, представлене на Американській конференції з алергії, астми та імунології, підрахувало, що очікувана кількість пилку в 2040 році складатиме 21 735 пилкових зерен на кубічний метр. У 2000 році ця цифра становила лише 8 455 зерен.



• Більша кількість ДТП і менша - перевірок харчових продуктів



Навіть невеликі зміни клімату можуть вплинути на поведінку людей, що може призвести до збільшення кількості фатальних автомобільних аварій. Крім того, зміни ведуть до зменшення кількості перевірок продуктів харчування, згідно з дослідженням, опублікованим цього року в провідному американському науковому журналі PNAS.



Дослідники проаналізували дані більш ніж 70 мільйонів випадків зупинення водіїв працівниками поліції, понад 500 тисяч дорожньо-транспортних пригод та майже 13 мільйонів порушень продовольчої безпеки.



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Вчені з’ясували, що при температурі вище 29 градусів за Цельсієм, поліція робить менше зупинок руху, що може сприяти небезпечним умовам на дорозі. За результатами дослідження, збільшення максимальної температури на 10 градусів за Цельсієм призвело до зменшення числа зупинок руху на 1,5%; ці ж зміни клімату посилили ризик фатальних автокатастроф на 0,5%.



Дослідники також виявили, що працівники сфери охорони здоров'я з меншою імовірністю проводять перевірки харчових продуктів, коли температура перевищує 26 градусів за Цельсієм. За результатами дослідження, проведеного на основі даних з близько 750 000 ресторанів та підприємств з виробництва продуктів харчування, вчені виявили, що підвищення температури на 10 градусів скоротило кількість перевірок на день на 8 000.



Водночас, при перевірці зазначених об’єктів виявилось, що високі температури призвели до більшої кількості порушень продовольчої безпеки, ймовірно, тому, що патогени, такі як кишкова паличка і сальмонела, ростуть швидше в більш теплу погоду.



• Зростання популяції комарів та кліщів, які переносять небезпечні хвороби



Теплий та вологий клімат забезпечує прекрасне середовище для життя та розмноження комах. Експерти попереджають, що глобальне потепління загрожує людству збільшенням числа венеричних захворювань, які передаються кліщами, комарами або іншими комахами.



Зміни навколишнього середовища впливають не тільки на їх кількість, але і на те, як швидко віруси реплікують у них, а також на тривалість життя цих комах. На думку фахівців Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), всі зазначені фактори могли сприяти останнім спалахам вірусу Зіка у світі. З 2015 року лише у США понад 2400 вагітних жінок продемонстрували позитивну реакцію на вірус. Крім того, у США спостерігається підвищення захворюваності на хворобу Лайма та інші хвороби, які передають комахи.



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• Забруднені водні джерела та небезпечні бактеріальні інфекції



Спека та опади спричинили поширення бактеріальних інфекцій через забруднену воду, особливо в літній час. Підвищення температури лише погіршить ситуацію, вважають фахівці.



За їхніми словами, збільшення кількості опадів стає причиною повенів, внаслідок яких зливові і стічні води можуть змішуватись, що призводить до бактеріального забруднення вод.



Забруднення води, в свою чергу, може вплинути на культури, сприяючи розвитку харчових захворювань.



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Крім того, глобальне підвищення температур впливає і на океанічні води. За словами вчених, біля узбережжя океанів були зафіксовані випадки бактеріального зараження молюсків у теплу пору року, яке все частіше стає причиною зараження людей, що плавають у тих районах.



• Збільшення психічних захворювань



Навіть невелике підвищення температури є причиною збільшення проблем з психічним здоров'ям, зазначають вчені. Так, згідно з дослідженням, опублікованим в цьому році, в якому було опитано близько 2 мільйонів жителів США, потепління лише на 1 градус за п'ять років призвело до збільшення проблем з психічним здоров'ям у людей на 2%.



Інше дослідження, опубліковане в цьому році в журналі Nature Climate Change, показало, що підвищення температури на 1 градус за Цельсієм щомісяця корелює зі збільшенням кількості самогубств у Сполучених Штатах на 0,68%. Опираючись на зазначені дані, дослідники зробили висновок, що зміни клімату в перспективі можуть бути пов'язані з більш ніж 14 000 самогубствами до 2050 року.



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Експерти припускають, що причинами такої послідовності можуть служити економічні фактори або біологічні зміни.



Зазначимо, що дослідники IPCC у своєму дослідженні закликали суспільство прийняти швидкі, далекоглядні та безпрецедентні зміни у всіх аспектах, щоб уникнути катастрофічних наслідків глобального потепління на 1,5°С, яке, за підрахунком фахівців, настане між 2030 і 2052 роками.



У доповіді йдеться, що підвищення температури прискорить ризик екстремальної посухи, збільшення кількості лісових пожеж, повенів і браку продовольства для сотень мільйонів людей.