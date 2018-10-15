Fox: 40 людей постраждали в ДТП з автобусом в Каліфорнії

Автобус врізався в декілька автомобілів і пробив розділову огорожу, виїхавши на зустрічну смугу шосе № 405, в даний момент перекриті декілька смуг автостради в південному напрямку. До лікарні доставили 25 постраждалих, п’ятеро з них перебувають у важкому стані, решта отримали допомогу медиків на місці. Причина аварії встановлюється.

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Нагадуємо, ДТП біля міста Скогарі стало найбільшим в штаті Нью-Йорк за кількістю жертв більше ніж за дев’ять років. Про це повідомив у неділю голова Національної ради з безпеки на транспорті (НСБТ) США Роберт Самуолт. Прес-конференція транслювалася провідними телеканалами країни.