У США заявили, що ДТП в Нью-Йорку з 20-ма загиблими стало найбільшим по числу жертв за роки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. ДТП біля міста Скогарі стало найбільшим в штаті Нью-Йорк за кількістю жертв більше ніж за дев’ять років. Про це повідомив у неділю голова Національної ради з безпеки на транспорті (НСБТ) США Роберт Самуолт. Прес-конференція транслювалася провідними телеканалами країни, повідомляє УНН з посиланням також на матеріал видання The New York Times.
“Число жертв цієї страшної аварії склало 20 осіб. Я працюю в НСБТ вже 12 років, ми не були свідками такої кількості смертей дуже давно. Це найбільш смертельна транспортна аварія з лютого 2009 року”, — заявив Самуолт, уточнивши, що тоді при аварії в місті Баффало загинули 50 осіб.
Голова НСБТ і заступник комісара поліції штату Нью-Йорк Крістофер Фіоре оголосили лише деякі подробиці того, що сталося. У суботу близько 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) водій лімузина підвищеної місткості, призначеного для весіль, не зупинився на перетині під’їзної дороги і основної автомагістралі. Лімузин на швидкості перетнув основну дорогу навскоси, виїхав на узбіччя і врізався в легковий автомобіль, що стояв на парковці магазину, розташованого поруч з шосе.
Всі хто був в лімузині (18 осіб), включаючи водія, загинули. Ще двоє пішоходів були збиті на парковці і також померли. Всі жертви є дорослими, їхні імена не розкриваються. Поліція встановлює, в якому стані перебував до аварії водій весільної машини.
За даними телеканалу Fox News, ділянка під’їзної дороги вважається дуже небезпечною, так як дорожнє полотно йде в цьому місці під ухил. Влада заборонила проїзд великовантажного транспорту по цьому відрізку.
Раніше губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо обіцяв надати всі ресурси, необхідні для встановлення причини трагедії.