Fox: 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Калифорнии

Автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное заграждение, выехав на встречную полосу шоссе № 405, в настоящий момент перекрыты несколько полос автострады в южном направлении. В больницу доставили 25 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, остальные получили помощь медиков на месте. Причина аварии устанавливается.

Watch the latest video at foxnews.com

Напоминаем, ДТП возле города Скохари стало крупнейшим в штате Нью-Йорк по количеству жертв больше, чем за девять лет. Об этом сообщил в воскресенье председатель Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США Роберт Самуолт. Пресс-конференция транслировалась ведущими телеканалами страны.