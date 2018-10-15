Психические болезни, диабет: как глобальное потепление медленно убивает человечество

Так, опираясь на доклад ученых из IPCC, аналитики выделяют шесть видов влияния изменения климата на здоровье и жизнедеятельность человека.



• Рост заболеваемости диабетом 2 типа



Повышение температуры напрямую связано с увеличением количества случаев заболевания диабетом 2-го типа, согласно исследованию 2017, опубликованным в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care. Исследователи рассматривали соотношение температуры и заболеваемости диабетом, поэтому результаты не могут свидетельствовать, что обязательно потепление приводит к болезни.



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В то же время исследователи установили, что уровень заболеваемости диабетом увеличивается примерно на 4% с каждым градусом потепление в США. Во всем мире уровень непереносимости глюкозы у населения вырос на 0,17% за градус Цельсия потепления.



По мнению ведущих ученых, принимавших участие в исследовании, повышение температуры окружающей среды на 1 градус по Цельсию может привести к более 100 000 новых случаев заболевания диабетом в год только в США.



• Проблемы с дыханием и инсульты



Большинство ученых согласны с тем, что парниковые газы, такие как углекислый газ, способствуют глобальному потеплению, но эти выбросы не просто вредят планете. Загрязнение от ископаемых видов топлива могут также генерировать смесь твердых частиц и капель жидкости в атмосфере, которая может попасть в ваши легкие и даже в ваш кровоток.



Эта смесь может обострить астму, ухудшить работу легких и увеличить риск сердечно-сосудистых недугов, таких как инсульты, согласно исследованию, опубликованному в прошлом году изданием The Lancet. Это же исследование показывает, что в результате загрязнения воздуха ежегодно более 8 млн человек умирают преждевременно.



Потепление приводит также к увеличению количества лесных пожаров в мире, образуют большое количество ядовитого дыма, сильнее ухудшая качество воздуха.



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Однако, по словам ученых, угрозу несут не только дым и загрязнения, но и пыльца. Увеличение содержания углекислого газа заставляет растения производить больше пыльцы, что, в частности, объясняет, почему сезон пыльцы с каждым годом все труднее переносить.



Исследование 2012 года, которое было представлено на Американской конференции по аллергии, астме и иммунологии, подсчитало, что ожидаемое количество пыльцы в 2040 году составит 21 735 пыльцевых зерен на кубический метр. В 2000 году эта цифра составляла всего 8455 зерен.



• Большее количество ДТП и меньше - проверок пищевых продуктов



Даже небольшие изменения климата могут повлиять на поведение людей, что может привести к увеличению количества фатальных автомобильных аварий. Кроме того, оно ведет к уменьшению количества проверок продуктов питания, согласно исследованию, опубликованному в этом году в ведущем американском научном журнале PNAS.



Исследователи проанализировали данные более чем 70 млн случаев остановки водителей сотрудниками полиции, более 500 000 дорожно-транспортных происшествий и почти 13000000 нарушений продовольственной безопасности.



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Ученые выяснили, что при температуре выше 29 градусов по Цельсию, полиция делает меньше остановок движения, что может способствовать опасным условиям на дороге. По результатам исследования, увеличение максимальной температуры на 10 градусов по Цельсию привело к уменьшению числа остановок движения на 1,5%; эти же изменения климата усилили риск фатальных автокатастроф на 0,5%.



Исследователи также обнаружили, что работники сферы здравоохранения с меньшей вероятностью проводят проверки пищевых продуктов, когда температура превышает 26 градусов по Цельсию. По результатам исследования, проведенного на основе данных из около 750 000 ресторанов и предприятий по производству продуктов питания, ученые обнаружили, что повышение температуры на 10 градусов сократило количество проверок в день на 8000.



В то же время, при проверке указанных объектов оказалось, что высокие температуры привели к большему количеству нарушений продовольственной безопасности, вероятно, потому, что патогены, такие как кишечная палочка и сальмонелла, растут быстрее в более теплую погоду.



• Рост популяции комаров и клещей, которые переносят опасные болезни



Теплый и влажный климат обеспечивает прекрасную среду для жизни и размножения насекомых. Эксперты предупреждают, что глобальное потепление угрожает человечеству увеличением числа венерических заболеваний, передающихся клещами, комарами или другими насекомыми.



Изменения окружающей среды влияют не только на их количество, но и на то, как быстро вирусы реплицируют в них, а также на продолжительность жизни этих насекомых. По мнению специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), все указанные факторы могли способствовать последним вспышкам вируса Зика в мире. С 2015 года только в США более 2400 беременных женщин продемонстрировали положительную реакцию на вирус. Кроме того, в США наблюдается повышение заболеваемости болезнью Лайма и другие болезни, которые передают насекомые.



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• Загрязненные водные источники и опасные бактериальные инфекции



Жара и осадки вызвали распространение бактериальных инфекций из-за загрязненной воды, особенно в летнее время. Повышение температуры только ухудшит ситуацию, считают специалисты.



По их словам, увеличение количества осадков становится причиной наводнений, в результате которых ливневые и сточные воды могут смешиваться, что приводит к бактериальному загрязнению вод.



Загрязнение воды, в свою очередь, может повлиять на культуры, способствуя развитию пищевых заболеваний.



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Кроме того, глобальное повышение температур влияет и на океанические воды. По словам ученых, у побережья океанов были зафиксированы случаи бактериального заражения моллюсков в теплое время года, которое все чаще становится причиной заражения людей, плавающих в этих районах.



• Увеличение психических заболеваний



Даже небольшое повышение температуры является причиной увеличения проблем с психическим здоровьем, отмечают ученые. Так, согласно исследованию, опубликованному в этом году, в котором было опрошено около 2 миллионов жителей США, потепление всего на 1 градус за пять лет привело к увеличению проблем с психическим здоровьем у людей на 2%.



Другое исследование, опубликованное в этом году в журнале Nature Climate Change, показало, что повышение температуры на 1 градус по Цельсию ежемесячно коррелирует с увеличением числа самоубийств в Соединенных Штатах на 0,68%. Опираясь на указанные данные, исследователи сделали вывод, что изменения климата в перспективе могут быть связаны с более чем 14 000 самоубийствами до 2050 года.



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Эксперты предполагают, что причинами такой последовательности могут служить экономические факторы или биологические изменения.



Отметим, что исследователи IPCC в своем исследовании призвали общество принять быстрые, дальновидные и беспрецедентные изменения во всех аспектах, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепление на 1,5 ° С, которое, по подсчету специалистов, наступит между 2030 и 2052 годами.



В докладе говорится, что повышение температуры ускорит риск экстремальной засухи, увеличение количества лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия для сотен миллионов людей.