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У Британії суттєво зросла кількість хворих на діабет

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Великій Британії суттєво зросла кількість серцевих нападів та інсультів. Це пов'язано зі зростанням кількості хворих на діабет. За прогнозами вчених, до 2035 року кількість пацієнтів з діабетом зросте на один мільйон. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.

У Британії суттєво зросла кількість хворих на діабет

Це може призвести до збільшення майже на 30% серцевих нападів та інсультів, вважає Британська фундація серця.

На діабет страждає одна людина з 11 по всьому світу. Це підвищує ризик серцевого нападу, інсульту, втрати зору та ниркової недостатності.

Переважну більшість цих хвороб викликає діабет другого типу.

Служба громадської охорони здоров'я Великої Британії (PHE) прогнозує, якщо поточні тенденції продовжаться, то до 2035 року у країні буде п'ять мільйонів діабетиків.

Експерти звертають увагу на той факт, що з 2015 року кількість діабетиків зросла на 9 тис. людей.

Як повідомляв УНН, Закарпатська ОДА направила листа Міністерству охорони здоров'я з проханням збільшити медичну субвенцію на 11 мільйонів 227,81 тисячі гривень для забезпечення ліками інсулінозалежних хворих.

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