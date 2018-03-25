Дефіцит інсуліну на Закарпатті: МОЗ закликали збільшити медсубвенцію на понад 11 млн грн

"У Закарпатській області на диспансерному обліку перебуває 6067 інсулінозалежних хворих із цукровим діабетом. Медична субвенція з Державного бюджету для лікування цих людей розрахована в сумі 21 мільйон 455,3 тисячі гривень, тоді як для 100-відсоткового забезпечення хворих інсуліном до кінця року необхідно ще 11 мільйонів 227,81 тисяч гривень. Відповідні розрахунки були надані Міністерству охорони здоров’я України. Власних джерел видатків для покриття дефіциту коштів у місцевих бюджетах немає, тут не вистачає коштів навіть на зарплату працівникам, що надають первинну і вторинну медичну допомогу. З огляду на це Геннадій Москаль направив листа в Міністерство охорони здоров’я з проханням збільшити обсяг медичної субвенції для області на суму 11 мільйонів 227,81 тисяч гривень, щоб забезпечити 100-відсоткову потребу хворих інсуліном до кінця 2018 року", – зазначено у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНН, станом на початок березня Закарпаття має 11857 доз вакцин від кору за річної потреби у 76585 доз. Таким чином, дефіцит становить 85%.