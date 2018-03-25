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Дефіцит інсуліну на Закарпатті: МОЗ закликали збільшити медсубвенцію на понад 11 млн грн

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 25 березня. УНН. Закарпатська ОДА направила листа Міністерству охорони здоров′я з проханням збільшити медичну субвенцію на 11 мільйонів 227,81 тисяч гривень для забезпечення ліками інсулінозалежних хворих. Про це на своєму сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.

"У Закарпатській області на диспансерному обліку перебуває 6067 інсулінозалежних хворих із цукровим діабетом. Медична субвенція з Державного бюджету для лікування цих людей розрахована в сумі 21 мільйон 455,3 тисячі гривень, тоді як для 100-відсоткового забезпечення хворих інсуліном до кінця року необхідно ще 11 мільйонів 227,81 тисяч гривень. Відповідні розрахунки були надані Міністерству охорони здоров’я України. Власних джерел видатків для покриття дефіциту коштів у місцевих бюджетах немає, тут не вистачає коштів навіть на зарплату працівникам, що надають первинну і вторинну медичну допомогу. З огляду на це Геннадій Москаль направив листа в Міністерство охорони здоров’я з проханням збільшити обсяг медичної субвенції для області на суму 11 мільйонів 227,81 тисяч гривень, щоб забезпечити 100-відсоткову потребу хворих інсуліном до кінця 2018 року", – зазначено у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНН, станом на початок березня Закарпаття має 11857 доз вакцин від кору за річної потреби у 76585 доз. Таким чином, дефіцит становить 85%.

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