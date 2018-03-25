Дефицит инсулина на Закарпатье: Минздрав призвали увеличить медсубвенцию на более 11 млн грн

"В Закарпатской области на диспансерном учете находится 6067 инсулинозависимых больных с сахарным диабетом. Медицинская субвенция из государственного бюджета для их лечения рассчитана в сумме 21 млн 455,3 тыс. грн, тогда как для 100-процентного обеспечения больных инсулином до конца года необходимо еще 11 млн 227,81 тыс. грн. Соответствующие расчеты были предоставлены Министерству здравоохранения Украины. Собственных источников расходов для покрытия дефицита средств в местных бюджетах нет, здесь не хватает средств даже на зарплату работникам, оказывающим первичную и в вторичную медицинскую помощь. Учитывая это, Геннадий Москаль направил письмо в Министерство здравоохранения с просьбой увеличить объем медицинской субвенции для области на сумму 11 млн 227,81 тыс. грн, чтобы обеспечить 100-процентную потребность больных инсулином до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на начало марта Закарпатье имеет 11857 доз вакцин от кори при годовой потребности в 76585 доз. Таким образом, дефицит составляет 85%.