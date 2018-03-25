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Дефицит инсулина на Закарпатье: Минздрав призвали увеличить медсубвенцию на более 11 млн грн

Дефицит инсулина на Закарпатье: Минздрав призвали увеличить медсубвенцию на более 11 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12861 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 марта. УНН. Закарпатская ОГА направила письмо Министерству здравоохранения с просьбой увеличить медицинскую субвенцию на 11 млн 227,81 тыс. грн для обеспечения лекарствами инсулинозависимых больных. Об этом на своем сайте сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.

"В Закарпатской области на диспансерном учете находится 6067 инсулинозависимых больных с сахарным диабетом. Медицинская субвенция из государственного бюджета для их лечения рассчитана в сумме 21 млн 455,3 тыс. грн, тогда как для 100-процентного обеспечения больных инсулином до конца года необходимо еще 11 млн 227,81 тыс. грн. Соответствующие расчеты были предоставлены Министерству здравоохранения Украины. Собственных источников расходов для покрытия дефицита средств в местных бюджетах нет, здесь не хватает средств даже на зарплату работникам, оказывающим первичную и в вторичную медицинскую помощь. Учитывая это, Геннадий Москаль направил письмо в Министерство здравоохранения с просьбой увеличить объем медицинской субвенции для области на сумму 11 млн 227,81 тыс. грн, чтобы обеспечить 100-процентную потребность больных инсулином до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на начало марта Закарпатье имеет 11857 доз вакцин от кори при годовой потребности в 76585 доз. Таким образом, дефицит составляет 85%.

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