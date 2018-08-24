В Британии существенно возросло количество больных диабетом

Это может привести к увеличению почти на 30% сердечных приступов и инсультов, считает Британский фонд сердца.



Диабетом страдает один человек из 11 по всему миру. Это повышает риск сердечного приступа, инсульта, потери зрения и почечной недостаточности.



Подавляющее большинство этих болезней вызывает диабет второго типа.



Служба общественного здравоохранения Великобритании (PHE) прогнозирует, если текущие тенденции продолжатся, то к 2035 году в стране будет пять миллионов диабетиков.



Эксперты обращают внимание на тот факт, что с 2015 года количество диабетиков выросло на 9 тыс. человек.



Как сообщал УНН, Закарпатская ОГА направила письмо Министерству здравоохранения с просьбой увеличить медицинскую субвенцию на 11 млн 227,81 тысячи гривен для обеспечения лекарствами инсулинозависимых больных.