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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Британии существенно возросло количество больных диабетом

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В Великобритании существенно возросло количество сердечных приступов и инсультов. Это связано с ростом количества больных диабетом. По прогнозам ученых, к 2035 году количество пациентов с диабетом вырастет на один миллион. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

В Британии существенно возросло количество больных диабетом

Это может привести к увеличению почти на 30% сердечных приступов и инсультов, считает Британский фонд сердца.

Диабетом страдает один человек из 11 по всему миру. Это повышает риск сердечного приступа, инсульта, потери зрения и почечной недостаточности.

Подавляющее большинство этих болезней вызывает диабет второго типа.

Служба общественного здравоохранения Великобритании (PHE) прогнозирует, если текущие тенденции продолжатся, то к 2035 году в стране будет пять миллионов диабетиков.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что с 2015 года количество диабетиков выросло на 9 тыс. человек.

Как сообщал УНН, Закарпатская ОГА направила письмо Министерству здравоохранения с просьбой увеличить медицинскую субвенцию на 11 млн 227,81 тысячи гривен для обеспечения лекарствами инсулинозависимых больных.

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